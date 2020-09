Un tânăr infectat cu coronavirus a sunat de 69 de ori la DSP Ilfov și nu i-a răspuns nimeni

Un tânăr de 37 de ani din Ilfov, infectat cu coronavirus, a încercat două zile la rând să ia legătura cu Direcția de Sănătate Public (DSP) Ilfov, dar în zadar. De 69 de ori a sunat pe toate numerele de telefon puse pe site-ul instituției. Degeaba. El a fost testat pozitiv miercuri, iar clinica privată la care a mers i-a spus că el trebuie să comunice rezultatul DSP-ului. Direcția ar trebui să ia măsuri și să facă deja mult invocata anchetă epidemiologică. Deocamdată, nimeni nu i-a răspuns la telefon bărbatului. El stă acum închis într-o cameră a apartamentului, de teamă să nu-și infecteze soția și copiii. Chiar Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a asistat în direct, la televizor, la un experiment în care au fost sunați cei de la DSP București. Cu greu a răspuns cineva. Angajații s-au plâns apoi că sunt prea puțini și nu fac față apelurilor.

Un bolnav COVID-19 a sunat de 69 de ori la DSP Ilfov și nu i-a răspuns nimeni

Bărbatul a povestit, pentru Libertatea, că în noaptea sâmbătă spre duminică a avut o durere în gât și o tuse ușoară. Nu le-a băgat în seamă, mai ales că simptomele au dispărut apoi. Numai că marți a avut febră foarte mare și și-a pierdut gustul. S-a speriat și a mers la o clinică privată să i se facă testul pentru depistarea infecției cu coronavirus. Rezultatul a ieșit miercuri - pozitiv. Medicii de acolo i-au spus că el trebuie să ia legătura cu Direcția de Sănătate Publică București, pentru a le transmite informația.

Miercuri, bărbatul a sunat de 15 ori la toate numerele de telefon afișate pe site-ul DSP, iar joi de alte 54 de ori. Nu i-a răspuns nimeni.

„Nu știu ce să fac, dacă trebuie să mă internez, ce tratament să iau, nu știu ce ar trebui să fac mai departe. Sunt răspunsuri pe care de la DSP ar trebui să le obțin, nu? Doar că am sunat și ieri, și azi, și nimic”, a spus el, sub protecția anonimatului.

Tânărul stă acum închis într-o cameră, de teamă să nu-și infecteze soția și cei doi copii.

„De când m-am testat stau închis într-o cameră din apartament, ca să evit pe cât posibil să intru în contact cu soția mea și cu copiii. Copiii mei au 6 și 9 ani. (...) M-am izolat cât am putut, dar până am avut primele simptome, am intrat în contact cu ei. Se pot infecta și ei. Asta dacă nu sunt deja infectați”, a mai spus el, pentru Libertatea.

În Ilfov au fost depistate pozitiv până acum un număr de 2.260 de persoane, rata de infectare fiind de 5.81 la mia de locuitori.

DSP București, test picat în direct la TV

La finele lunii iulie, jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment chiar când în studio era Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. După mai multe apeluri la DSP București, în care li s-a dat ocupat sau a răspuns robotul, într-un final a răspuns un medic.

„Da, vă rog, bună seara, medicul de gardă, doctor Ilie, DSP București, vă rog. Îu în jurul meu am trei telefoane, colegele mele au alte trei. Eu am închis acum trei apeluri simultan, pentru că nu mai dovedeam să fac față”, a spus medicul.

La o săptămână după experiment, DSP București a anunțat că are un nou call center, cu o capacitate de reacție la 500 de apeluri pe zi.

Capitala are cele mai multe cazuri de infectare din țară. De la debutul epidemiei, în București au fost depistate pozitiv 11.395 de persoane, rata de infectare fiind de 6.05 la mia de locuitori.

La nivel național, bilanțul crizei sanitare a ajuns, joi, la 91.256 de infectări și 3.765 decese. În ultima zi au fost depistate pozitiv 1.365 de persoane, iar 44 de pacienți COVID-19 au decedat.