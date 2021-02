Un TIR încărcat cu ciocolată s-a răsturnat pe un drum din județul Suceava (VIDEO)

Un TIR încărcat cu ciocolată, care circula dinspre București spre Ucraina, s-a răsturnat în comuna suceveană Grănicești, informează B1 TV. Şoferul a scăpat nevătămat, însă poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

TIR-ul plecase din Bucureşti cu destinaţia Ucraina, însă drumul şoferului s-a încheiat cu mult înainte de vreme. În localitatea suceveană Grăniceşti, şoferul a scăpat autotrenul de sub control şi s-a răsturnat. La fața locului au intervenit pompierii militari, echipaţi şi pentru descarcerare, însă nu a fost cazul. Şoferul a scăpat teafăr din accident.

