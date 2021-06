Clipe de groază pentru călătorii unui tren cu ruta București - Craiova. Mecanicul nu a mai putut opri în gara Golești, din Argeș și a cerut atunci ajutor de urgență, pentru că a rămas fără frâne. Mai mulți pasageri au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un trenul Regio Bucureşti - Craiova s-a defectat. Ajuns în apropierea gării Titu, mecanicul şi-a dat seama că a rămas fără frâne, potrivit B1 TV.

Din București s-a sesizat la mecanicul de locomotivă că legătura între conductori nu este corectă. Mecanicul a făcut de două ori apel la controlorul de tren, care nu a putut să îl ajute cu nimic, deoarece nu știa unde este frână de mâna. Acesta ne-a întrebat pe noi unde este frâna.

“Mecanicul a sărit printre noi, ne-a spus să ne dăm la o parte, să îi acordăm culoarul liber, ca să poată să ne salveze. A trebuit să treacă în cealaltă rezervă”, adeclarat unul dintre călători.

Cu greu, trenul s-a oprit la aproximativ 300 de metri de gara Goleşti. Zeci de pasageri au trăit momente de groază. Unii au suferit atacuri de panică şi au primit îngrijiri medicale.

“Nu este normală o astfel de situație. M-am speriat foarte rău. Am trecut prin momente de groază”, a mai precizat călătorul.

Călătorii au fost preluaţi ulterior de un alt tren, care i-a dus la destinaţie. În acest caz a fost deschis un dosar penal.

