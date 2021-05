Un urs a fost filmat pe un câmp în Botoșani, de către localnici (VIDEO)

Un urs a fost surprins, miercuri, pe raza localităţii Havârna, din Botoșani. Animalul a fost filmat de un amator, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Ursul alerga pe un câmp deschis, specialiștii precizând că prezența acestuia este atipică pentru zona respectivă. Ursul ar putea veni fie din pădurile din judeţul Suceava, fie din cele din Ucraina.



"Este un animal oportunist şi este posibil ca, dată fiind creşterea populaţiei de urs la nivel naţional, recoltarea fiind interzisă de doi-trei ani, acesta să migreze. E clar că la noi în Botoşani nu am avut niciodată urs. Niciodată în istoria Direcţiei Silvice nu a fost semnalat urs pe raza judeţului. Este o prezenţă total atipică", a declarat, pentru Agerpres, directorul Direcţiei Silvice, Marius Havriş.



La rândul său, comisarul şef al Comisariatului din Botoşani al Gărzii de Mediu, Cristina Kashyap, susţine că ursul are capacitatea de deplasare foarte ridicată, el putând să parcurgă distanţele dintre pădurile înalte din vecinătatea judeţului Botoşani şi locul în care a fost observat într-o singură zi.



"Sperăm să fie o prezenţă accidentală, iar animalul să se întoarcă în habitatul de origine. Este un animal sălbatic şi are o rază de deplasare mare şi poate să străbată zilnic şi 150 de kilometri. El nu se îndrepta spre sat, ci spre pădure şi, de aceea, eu nu consider că este un pericol pentru populaţie", a afirmat Kashyap.