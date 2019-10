Una din cinci mașini înmatriculate în București și Ilfov, interzise în centrul Capitalei prin Taxa Oxigen a Gabrielei Firea. Ce măsuri vrea să introducă Primăria Generală din 1 ianuarie 2020 (VIDEO)

Taxa Oxigen promovată de primarul Gabriela Firea ar conduce la situația în care una din cinci mașini înmatriculate în București și Ilfov nu va mai putea circula prin centrul Capitalei, în timp ce alte peste 650.000 de automobile vor trebui să plătească vinietă pentru a merge prin oraș, în eventualitatea în care măsura Primăriei Generale intră în vigoare în 1 ianuarie 2020.

Concret, proiectul modificat de Primăria Capitalei prevede că mașinile sub Euro 5, indiferent de orașul unde sunt înmatriculate, trebuie să plătească o vinieta Oxigen pentru a putea circula în București, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc în centrul orașului.

