Una dintre fiicele lui Gheorge Moroșan: Recunosc că tatăl meu a luat viețile a două persoane nevinovate. Dacă aș avea posibilitatea, aș da viață de la mine ca ei să fie iarăși în viață

Una dintre fiicele lui Gheorge Moroșan, bărbatul care a sechestrat și ucis doi muncitori într-un apartament din Onești, al cărui proprietar fusese, admite că tatăl ei a omorât „două persoane nevinovate” și spune că dacă ar putea ar face orice ca ei să fie din nou în viață.

Camelia Moroșan trăiește în Germania. Femeia a povestit, pentru Antena 3, că a vorbit cu mama ei, rintr-un apel video, chiar în ziua tragediei.

„În jurul orei 14.30 (15.30 în România), am vorbit cu mama prin apel video pe WhatsApp. Era jos, cu poliția, care îi cerea poze doveditoare cu apartamentul înainte de a fi luat în Complex (ChimCompex, compania care deține acum apartamentul care i-a aparținut lui Moroșan – n.r.).

Mama mi-a spus: închide că trebuie să arăt acele poze. Am vrut să iau legătura (cu tatăl – n.r.), dar pe moment nu am vrut să fac vreo greșeală. Am vorbit cu sora. (...)

Vă spun sincer, am un copil, o fiică foarte legată de bunicii ei. Este traumatizată, stă toată ziua cu telefonul în mână, cu televizorul deschis, plânge și îmi spune: la cine mă mai duc eu în vacanță, că nu mai am pe nimeni?”, a declarat fiica lui Gheorghe Moroșan pentru sursa citată, potrivit Libertatea.

Camelia Moroșan mai spune că atunci când s-a ajuns la executarea silită, nimeni nu a vrut să vorbească cu părinții ei.

"Îmi pare foarte rău. Dacă aș avea posibilitatea, aș da viață de la mine ca ei să fie iarăși în viață. Și recunosc că tatăl meu a luat viețile a două persoane nevinovate. Nu trebuia să se ajungă aici. De ce, din 2010, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, toți i-au închis ușa în nas? Nimeni n-a vrut să discute cu el. Nimeni n-a vrut să vorbească cu mama mea, la câte sesizări au fost făcute", a mai declarat Camelia Moroșan.

În ce stare se află acum Gheorghe Moroșan

Luni după-amiază, Gheorghe Moroșan a sechestrat doi muncitori care veniseră să facă niște verificări în apartamentul care îi aparținuse bărbatului. După cinci ore și o intervenție eșuată a polițiștilor, bărbatul de 68 de ani i-a ucis pe cei doi.

El a fost împușcat de polițiști în picioare și a fost transportat la Spitalul din Onești, fiind apoi transferat la Bacău.

„Întrucât starea pacientului s-a deteriorat, a început să facă febră, s-a decis trimiterea acestuia în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru efectuarea unui computer tomograf şi internarea într-un spital de rang superior. A fost internat în Secţia anestezie terapie-intensivă prin intermediul Secţiei de chirurgie. La internare, pacientul este conştient, cooperant, respiră spontan, echilibrat hemodinamic. S-a efectuat computer tomograf la cap, torace şi abdomen şi se aşteaptă rezultatul la analizele de sânge efectuate pentru stabilirea unei conduite terapeutice ulterioare”, a declarat Adina Lupu, directorul medical al Spitalului Județean Bacău.