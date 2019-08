CRIME ÎN SERIE LA CARACAL! Unchiul Alexandrei cere CONTRAEXPERTIZĂ în străinătate. Cumpănașu: 'Nu am cerut sprijinul financiar al statului, familia va suport costurile'

Unchiul Alexandrei, una dintre victimele lui Gheorghe Dincă, a anunțat că va cere contraexpertiză internațională în privința stabilirii rezultatelor ADN.

„Am lamurit cu Procurorul General. DIICOT trebuie sa emita ordonanta, cu ea sa ne adresam INML si pe urma sa fie transmise (fragmentele de oase si dinti) de noi ca familie catre orice institut din lumea asta. Nu am cerut sprijinul financiar al statului, familia va suport costurile. INML se joaca cu 99%, eu astept sa fie 100%. Acum nu putem sa facem nimic pentru ca nu avem raportul INML care va iesi in 30 de zile”, a zis Cumpanasu, potrivit stiripesurse.ro.

Intrebat ce se va intampla in situatia in care contraexpertiza va contrazice raportul INML, unchiul Alexandrei a raspuns: `In momentul ala eu nu stiu daca mai putem vorbi despre o tara`.