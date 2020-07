Unde gasesc un anticariat ce cumpara carti la kg?

CumparCarti.ro este un anticariat ce cumpara carti la kg, indiferent de categoria din care acestea fac parte. Cu peste 12 ani de experienta, anticariatul cumpara saptamanal aproximativ 10.000 de carti. Printre cartile achizitionate, se regasesc domenii, precum: literatura, stiinte exacte, SF, carti pentru copii, dictionare, albume, carti vechi si rare, spiritualitate si alte domenii.

Cumpar Carti – un anticariat ce cumpara carti la kg

Cererea pentru un astfel de serviciu a crescut considerabil pe piata cartilor, multe persoane dorindu-si sa vanda cartile care nu le mai sunt de folos. In acest fel, persoanele pasionate de lectura transforma aceasta pasiune intr-o sursa rapida de venit.

Intr-o astfel de practica au de castigat toate persoanele implicate. Initial, are de castigat vanzatorul, care contribuie la recircularea cartilor, primindu-si banii pe loc. In continuare, anticariatul primeste noi titluri, oferta acestuia pentru vanzare imbogatindu-se, iar clientul final al cartilor are acces la o serie de titluri pe care probabil nu le mai gaseste in librarii. Preturile percepute de anticariate sunt, in general, mai mici decat cele regasite in librarii – ceea ce reprezinta un motiv in plus pentru care oamenii sa cumpere din anticariate.

Un anticariat care cumpara carti, cum este Cumpar Carti, isi desfasoara o parte din activitate online, avand in vedere dorinta de a respecta programul incarcat al clientilor. Daca acum multi ani, cei care doreau sa vanda carti erau nevoiti sa gaseasca un anticariat pe strazile oraselor si sa transporte personal cartile, astazi totul se poate intampla fara un efort prea mare din partea vanzatorilor de carti.

Acum este nevoie doar de un apel telefonic sau un email catre CumparCarti.ro, in care se prezinta dorinta de a se vinde carti, iar de aici se ocupa specilaistii anticariatului. Acestia se vor deplasa la domiciliu persoanei care a solicitat serviciul, urmand sa-i evalueze cartile si sa-i comunice cea mai buna oferta.

Avantajele vanzarii cartilor catre un anticariat

Desi exista si alte metode de vanzare a cartilor, anticariatele primeaza in optiunile oamenilor datorita catorva factori foarte importanti:

castigul este de partea tuturor persoanelor implicate;

efortul din partea vanzatorului este minim;

lichidarea bibliotecii are loc rapid;

banii sunt obtinuti pe loc;

spatiul din casa este eliberat pe loc;

vanzarea nu necesita promovare anterioara, ci doar un apel catre anticariat;

vanzarea nu necesita cheltuieli;

nu exista comisioane sau taxe ascunse;

transportul este asigurat de angajatii anticariatului.

Sunt permise negocierile intr-o vanzare catre anticariat?

Vanzatorul poate negocia daca oferta nu ii se pare favorabila atunci cand este vorba despre un numar mare de carti sau despre carti rare. In cazul cartilor rare trebuie perceput un pret special. Pentru aceste carti, cererea de pe piata este mai mare decat numarul pus la dispozitie pe piata. Cu toate astea, este bine de stiut ca evaluatorii Cumpar Carti respecta valoarea cartilor, dar si vanzatorul, oferind pretul corect si plata pe loc.