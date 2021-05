Unde sunt vipere în România. Cum arată și cât de periculos este acest șarpe

În România trăiesc mai multe varietăţi de vipere: vipera comună (vipera berus), vipera cu corn (vipera ammodytes), dar şi cel puţin trei subspecii de viperă de stepă (vipera ursini). Cea mai răspândită este vipera comună (sau vipera cu cruce), din care pe teritoriul Românei trăiesc circa 30.000 de exemplare, urmată de vipera de stepă şi de cea cu corn. Aceasta din urmă este cea mai periculoasă, dar şi cea mai rară.

Specialiştii spun că reptila atacă doar dacă este provocată.

Vipera cu corn poate ajunge la dimensiuni de 90 - 95 de centimetri, însă dimensiunile medii sunt de 60 - 70 de centimetri. Culoarea variază de la cenuşiul masculilor la nuanţe maronii, roşcate şi cărămizii la femele. Ambele sexe au celebrul zig-zag de culoare neagră sau maro pe spate. Cea mai mare diferenţă faţă de viperele comune este capul triunghiular şi cornul de pe maxilarul superior, de aici provenind şi denumirea populară de viperă cu corn, conform www.aventurainromania.ro

În ce zone din România trăiesc vipere

Vipera comună este întâlnită cel mai adesea la marginile pădurilor de foioase, în poieni însorite, dar și în interiorul pădurii unde se ascunde în covorul de frunze. Ea se mai poate ascunde și sub stâncile sau în crăpăturile acestora din pădure.

Vipera cu corn trăiește în Munții Banatului, Munții Retezat, Valea Cernei și Valea Nerei, potrivit atlasgeografic.net. Ea este întălnită, de obicei, în zonele stâncoase, dar se întâlnește și în apropierea apelor și în pădurile de foioase.

Avertismentul salvamontiştilor

“Vipera cu corn are un avans, deoarece, deşi are o concentraţie mai mică de hemotoxine, injectează o cantitate mai mare de venin. Vipera comună, are o concentraţie mai mare de hemotoxine, dar injecteaza o cantitate mai mică de venin. Însă, de departe, cei mai periculoşi sunt juvenili. Aceştia au o cantitate foarte mare de hemotoxine şi în plus sunt mult mai agresivi. Am întâlnit multi viteji care s-au pus în situaţii extrem de periculoase cu <>. Anul trecut un turist a prins în mâna un asemenea exemplar în Cazanele Dunării, după care şi-a petrecut o perioadă de câteva săptămâni la terapie intensivă. Viperele adulte sunt mult mai echilibrate, evită sa muşte din mai multe motive: nu îşi irosesc veninul deoarece cu el îşi obţin hrana, iar de multe ori prima muşcătura e seacă, doar de avertizare; intuiesc că vor fi ucise dacă vor provoca o muşcătura dureroasă unei vieţuitoare mai mari”, preciza reprezentantul Wild Caraş-Severin, în urmă cu doi ani.

“Din păcate, foarte multă lume e îngrozită de prezenţa viperelor. Am cunoscut persoane care evită să facă drumeţii în perioada în care viperele sunt active. Tot din pacate, viperele au ajuns să fie demonizate, sa fie privite ca nişte monştrii care aşteaptă să sară pe oameni şi, cu o muşcătură cu sange rece, sa îi ucidă. În realitate, viperele sunt vieţuitoare care evită pe cât posibil contactul cu omul, fug la primul semn al prezenţei acestuia şi atacă doar şi doar în situaţii limită, când nu mai au altă alternative”, spune Ciprian Floare, potrivit Adevarul.

Iată mai jos, câteva reguli simple oferite de cei de la Wild Caraş-Severin pentru cei care fac plimbări în natură pentru a nu a avea probleme cu viperele:

- În primul rând, să se informeze în privinţa traseului pe care urmează să-l parcurgă. Viperele au un camuflaj extrem de bun, aşa că nu va bazaţi că o să le vedeţi. Aţi fi uimiţi dacă aţi şti pe lângă cate aţi trecut!

- Trebuie să aibă un echipament corespunzător: bocanci, pantaloni lungi dintr-un material mai rezistent, (ciorapul tras peste pantalon, măsura care ajuta şi în cazul căpuşelor). Trebuie să ştie ca o viperă în poziţie de atac poate “sări” între o treime si două treimi din lungimea ei, deci cca 30-60 cm.

- Nu intraţi în panică atunci când vedeţi o viperă! Incercaţi să o ocoliţi la o distanţă de câţiva metri, iar dacă aceasta încercă să plece, aveţi răbdare să se retragă. Dacă o întalniţi pe o potecă, iar aceasta e amorţită, puteţi să o indepărtaţi cu un băţ lung.

- Trebuie să ştie că viperele sunt active şi noaptea atunci când temperaturile sunt ridicate. Asta deoarece vipere evită temperaturile din timpul zilei şi pentru că noaptea vânează rozătoare. Acest obicei le aduce uneori în apropierea aşezărilor umane.

- Trebuie să ştie ca viperele sunt protejate prin Legea 13/1993 privind aderarea României la Convenţia pentru conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, uciderea sau capturarea acestora sunt pedepsite prin lege.

- Trebuie să fie atent atunci când se aşeaza în iarbă, când face căţărări sau păseşte peste praguri de piatra sau trunchiuri de copaci căzuţi, locuri unde viperelor le place sa se camufleze. Dacă se vor trezi brusc cu un picior in faţă sau chiar pe ele, cu siguranţă vor ataca.

- Să fie mai prudent în lunile martie-aprilie, deoarece atunci întâlnirile pot fi cele mai periculoase. În primul rând, la primele ore ale dimineţii vipere sunt amorţite şi îşi conservă energia. Vor sta camuflate până când vă apropiaţi la o distanţă nepermisă şi vor riposta. Aceasta perioadă coincide şi cu perioada de împerechere, iar “nuntaşii” nu se vor da din drum nici in ruptul capului, iar dacă “le stricaţi nunta”, apropiindu-vă nepermis, vor riposta cu siguranţă.

- În cazul unei muşcături, serul antiviperin poate fi administrat după cca 6-8 ore şi, chiar dacă nu există în stoc, acestă se aduce în regim de urgenţă.

Ce se întâmplă dacă ești mușcat de o viperă

Atenţie, serul ativiperin se administrează numai sub supraveghere medicală, nu achizitionaţi şi nu vă administraţi serul singuri deoarece aceste trebuie păstrat în condiţii stricte de temperatura iar unele persone pot dezvolta reacţii alergice la acesta, mai avertizau cei de la Wild Caraş-Severin. Nu vă mintim, muşcătura este dureroasă! În cazul unei muscături, trebuie să ţineţi cont de următoarele lucruri:

• Incercati să vă liniştiţi, nu intraţi în panică;

• Sunaţi la 112 şi anuntaţi imediat incidentul. In cazul în care nu aveţi semnal, trebuie să vă deplasaţi calm până într-o zonă cu semnal GSM (serviciul de urgenţă poate fi apelat din orice retea mobila);

• Staţi in poziţie orizontală pâna la sosirea ajutoarelor;

• Curăţaţi locul muşcăturii cu apă;

• Nu faceţi incizii ca să se scurgă sângele;

• Nu aplicaţi garou, veninul va avea o concentraţie mare şi va distruge celulele;

• Nu aplicaţi obiecte reci sau gheaţă;

• Nu consumaţi alcool



Cum poți să te protejezi dacă mergi pe munte

Salvamontiştii au avertizat că posibilitatea de a întâlni vipere pe cărările montane este foarte mare, fiind perioada de împerechere a acestora, potrivit Digi24.

”Pentru că a venit primăvară în etajul de altitudine joasă din munţii Argeşului, au ieşit şi viperele la împerechere. Probabilitatea de a le întâlni în această perioada este foarte mare, dar nu trebuie să va speriaţi. Vipera este un animal timid, care fuge de oameni. Peste 90% din muşcături se întâmplă atunci când oamenii încercă să le prindă, sau să le ia în mâna”, au transmis salvamontiştii din Argeş, însă reprezentanţii Salvamont România spun că avertismentul este valabil pentru întreaga zonă montană.

”Întâlnirile cu şerpii pe munte devin din ce în ce mai dese şi în cele mai nebănuite locuri. Trei sferturi dintre muşcăturile de şarpe apar la persoanele care prin proprie decizie ating şerpi şi sunt imprudente. Şerpii veninoşi nu atacă decât atunci când sunt atacaţi sau surprinşi. Dacă locuiţi sau călătoriţi în zone în care există şerpi, îmbrăcăţi haine ce va acoperă picioarele. Luaţi un bat lung pentru a-l folosi la cercetarea vegetaţiei şi astfel şerpii se vor speria şi se vor îndepărta. Nu păşiţi, nu vă aşezaţi pe pământ, nu mutaţi lespezi de piatră înainte de a verifica locul. Dacă aţi observat un şarpe la distanţă, ocoliţi-l fără a-l provoca, iar dacă e foarte aproape, rămâneţi nemişcat, pentru că, în general, se îndepărtează singur. Singurele specii de şerpi veninoşi din România sunt viperele, răspândite neuniform pe tot teritoriul ţării, mai puţîn în centrul şi sudul Munteniei şi Olteniei, dar ajungând în Carpaţi şi la peste altitudinea de 2000 de metri”, au explicat, la rândul lor, salvamontiştii din Bihor.

Aceştia au detaliat şi care sunt semnele muşcăturii de viperă: durerea acută, tumefierea (umflarea) zonei afectate, două înţepături mici la distanţă de cca un centimetru una de cealaltă, semiconştienţa. Mai pot apărea senzaţie de greaţă, vomă, tulburări de vedere, dificultăţi de respiraţie (tahipnee), hipersudoraţie (transpiraţie excesivă), dureri abdominale.

”În primul rând, nu faceţi mişcări şi nu vă agitaţi! În caz contrar ritmul bătăilor inimii creşte, circulaţia sângelui e accelerată şi veninul pătrunde mai repede în torentul circulator. Mai bine staţi liniştit într-un loc umbrit. Anunţaţi evenimentul la Serviciul Unic de Urgenţă 112 şi aşteptaţi salvatorii. Izolaţi termic victima dacă prezintă frisoane, aşezaţi victima astfel încât să menţineţi muşcătura sub nivelul inimii, curăţaţi cu alcool veninul de pe lângă muşcătură, folosiţi, dacă aveţi, o seringă de aspirat venin, puneţi un pansament compresiv (nu garou) deasupra muşcăturii către inimă”, au mai transmis salvamontiştii.