Unicul supraviețuitor al incendiului de la Spitalul din Piatra Neamţ a ieşit din secția de Terapie Intensivă

Singurul supravieţuitor al tragediei de la ATI Piatra Neamţ a ieşit, duminică, de la Terapie Intensivă, unde era internat pentru tratament COVID-19, fiind internat apoi la secţia exterioară Leţcani, din Iaşi.

Unicul supraviețuitor al incendiului de la Spitalul din Piatra Neamţ a ieşit din Terapie Intensivă



Singurul supraviețuitor este în prezent internat într-o secţie de bolnavi confirmaţi cu COVID-19, cu semne de îmbunătățire a stării de sănătate, fiind în continuare sub supraveghere medicală.

Amintim, șase pacienţi aflaţi într-un salon alăturat celui unde a avut loc incendiul de la ATI Piatra Neamţ au fost transferaţi la Spitalul de la Leţcani, fiind confirmați cu COVID-19. Cinci dintre ei au murit.

Ultimul deces a fost raportat pe data de 25 noiembrie, un pacient de 68 de ani. Cu o zi înainte, prima plângere penală formulată de rudele unui pacient mort în incendiul din Secţia ATI a Spitalului din Piatra Neamţ a fost depusă la Parchetul General. Este vorba despre mama şi fiul pacientului Ion Toma, care consideră că unitatea medicală este primul responsabil pentru tragedie, cerând în acest sens daune de 1 milion de euro.

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat că ancheta din dosarul tragediei de la Piatra Neamț este una complexă şi este nevoie de realizarea unor expertize pentru a fi prezentate primele concluzii ale anchetei.

„E un dosar complex şi, din ce date am, inclusiv date publice, îmi dau seama că e un dosar în care sunt foarte multe expertize de făcut. Expertizele presupun o anumită durată de timp până când îşi prezintă concluziile. Trebuie să avem răbdare cu concluziile acolo, nu mă pot putem pronunţa, altminteri nu am competenţe în dosarul respectiv, dar din experienţă şi ce date am, cred că trebuie să aşteptăm concluziile după ce aceste expertize. Procurorii ştiu mai bine aici”, a explicat ministrul Justiţiei, potrivit News.ro.

Incendiul de la Piatra Neamț, tragedie națională

Au descoperit un aeroport părăsit în urmă cu 50 de ani. Au controlat toată zona şi au rămas uluiţi de ce au mai găsit

La 10 ani de la incediul de la Maternitatea Giulești din Capitală și la 5 ani de la cel din clubul Colectiv, un alt incendiu a avut loc în România. 12 persoane au murit în flăcările care au izbucnit în seara de 14 noiembrie, în Secţia ATI a Spitalului Judeţean Neamţ, unde erau pacienți internați cu COVID-19.

Cât despre starea medicului Cătălin Denciu, medicul de gardă de la Piatra Neamț care a intrat în flăcări pentru a-i salva pe bolnavi, acesta este în continuare internat într-un spital din Bruxelles, este echilibrat hemodinamic și hidroelectrolitic, iar starea sa este staționară.

În paralel, zece paturi de Terapie Intensivă și mai multe echipamente medicale au fost transferate miercuri de la spitalul mobil de la Leţcani, Iași, la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ.

„E vorba de 10 paturi de terapie intensivă complet echipate la care se adaugă alt tip de instrumentar medical specific în special transportului pacienţilor. Mă refer la EKG portabil, defibrilator portabil, tărgi de transfer cu butelie de oxigen, pulsoximetre. De asemenea, au solicitat şi saltele antiescară, şi mic instrumentar. Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, afectat de incendiu, a solicitat dislocarea unor echipamente, în principal a zece paturi de terapie intensivă complet echipate. Procedural, însă, deși ne străduim să răspundem cât mai repede solicitării, avem de așteptat răspunsurile de la cele șase consilii județene membre ale Euronest”, a declarat directorul Agenţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, Alina Popa.