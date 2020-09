Unii pacienți nu s-au recuperat complet după COVID-19 nici la câteva luni distanță. Dr. Virgil Musta confirmă: „Vestea bună este că evoluția acestor simptome nu a dus la o boală gravă” (VIDEO)

Concluzii tulburătoare trase de medici după mai bine de jumătate de an de pandemie. Nici după luni de zile, unii dintre pacienți nu s-au recuperat complet. De exemplu, în orașul italian Bergamo, unul dintre cele mai afectate de criza sanitară COVID-19, jumătate dintre cei vindecați nu și-au revenit nici până acum. Dintre primii 750 de pacienți verificați, în jur de 30% aveau încă plămânii afectați și dificultăți de respirație, potrivit B1 TV.

Unii pacienți nu s-au recuperat complet după COVID-19 nici la câteva luni distanță. Dr. Virgil Musta confirmă





Întrebat dacă a observat și el la anumiți pacienți același lucru, și anume că își revin foarte greu sau că nu se recuperează complet nici măcar după câteva luni de zile, Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara a răspuns: „Da, am avut mai multe situații. Pacienții care au fost internați și prezentau saturații scăzute, deci aveau insuficiență respiratorie și modificări pe CT, am constatat că la două trei luni ei încă prezintă leziuni. Am avut însă și surpriza că sunt pacienți la care leziunile erau mai accentuate la două luni decât au fost la ieșirea din spital, deci boala s-a agravat și s-a accentuat. O altă surpriză pe care am avut-o, au fost pacienți asimptomatici care, întâmplător, din alt motiv, și-au făcut o radiografie pulmonară – s-au găsit leziuni pulomare tipice după un anumit timp. Este foarte interesant că nu am studiat încă sau nu am finalizat un studiu legat de acest aspect, dar și noi am constatat cam același lucru”.

Întrebat dacă dincolo de rezultatele unor analize de specialitate, inclusiv pacienții au reclamat faptul că au o stare proastă sau alte eventuale modificări în urma trecerii prin această boală, medicul infecționist a afirmat: „Da, da. Sunt site-uri cu sute de mii de oameni în întreaga lume, care după ce au trecut prin boală se plâng că prezintă, persistă o astenie, o oboseală din asta marcantă. Alții prezintă dureri de cap, alții prezintă tulburări ale gustului și mirosului. Sunt unii care, la patru cinci luni, încă prezintă aceste tulburări. Sunt persoane care, deși aparent n-au făcut boala pentru că nu au dovada că au făcut boala, au astfel de acuze”.



Vestea bună este că evoluția acestor simptome nu a dus la o boală gravă, spune medicul infecționist





Referitor la eventuale recomandări pentru o situație de acest gen, dr. Virgil Musta a declarat: „În primul rând, vestea bună este că evoluția acestor simptome nu a dus la o boală gravă, deci nimeni nu a venit cu o evoluție severă a acestor boli, doar că sunt simptome care deranjează și care împiedică o activitate normală. Pentru că nu avem întreaga explicație a acestor simptome, într-adevăr este bine ca omul să se evalueze în ceea ce privește plămânul, a inimii și poate a sistemului nervos dacă are dureri de cap sau fenomene neurologice, astfel încât dacă există o complicație a infecției COVID, probabil că ea trebuie dispensarizată și ținută sub control”.