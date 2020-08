Unitatea ATI mobilă de la Timișoara este funcțională și pregătită să primească pacienții COVID-19 (VIDEO)

Unitatea mobilă de terapie intensivă de la Spitalul Județean Timișoara este funcțională. Camionul a fost adus în oraș la cererea medicilor, care s-au plâns că nu au suficiente paturi de ATI.

Unitatea mobilă înseamnă, pentru Spitalul Județean, încă 12 paturi pentru cei infectați cu coronavirus aflați în stare gravă. Aceasta a ajuns la Timișoara în urmă cu o săptămână, prin transefer de la Galați. În acest moment, unitatea este complet funcțională și gata să primească pacienți.

„Am reușit să punem în funcțiunie această unitate de terapie intensivă mobilă, ca și secție a Spitalului Județean de Urgență Timișoara, într-un timp record. Am racordat-o la toate sistemele spitalului, începând cu canalizare și apă și continuând cu oxigen, aspirație și energie electrică. Am reușit să o facem subteran, pentru că dacă va fi nevoie, să o păstrăm și pe perioada de iarnă, astfel încât să nu fie vreo problemă la conducte”, a explicat Paul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara.

Prima unitate mobilă din țară are 12 paturi ATI complet echipate, iar reprezentanții spitalului spun că sistemele au fost testate la capacitate maximă.

„Dacă, Doamne ferește, pe viitor va fi nevoie ca toate paturile să fie ocupate, toate ventilatoarele, suportul d eoxigen și așa mai departe, să fie folosite la maxim, să nu trezim cu vreo problemă sau vreo defecțiune tehnică”, a adăugat el.

În plus, managerul Spitalului Județean de la Timișoara a menționat că a fost solicitată la Ministerul Sănătății și o linie nouă de gardă. „Avem personal pentru această unitate mobilă și am cerut ieri la Ministerul Sănătății încă o linie de gardă plătită, pentru că aceasta este o secție exterioară a Spitalului Județean.”, a explicat managerul spitalului.

În prezent, Spitalul Județean Timișoara are în toatl 65 de paturi de terapie intensivă, 16 dintre acestea fiind dedicate pacienților infectați cu COVID-19, iar o bună parte dintre ele sunt deja ocupate.

