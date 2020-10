Unitate modulară ATI pentru pacienții COVID-19, la Spitalul Județean din Timișoara. Managerul Pătrașcu: „Există în continuare boli cronice, politraumatisme, bolnavii de cancer pe care trebuie să îi tratăm”

Spitalul Județean din Timișoara va avea o unitate modulară ATI, dedicată pacienților diagnosticați cu COVID-19. Anunțul a fost făcut sâmbătă seara de către managerul spitalului, Raul Pătrașcu, scrie Agerpres.

Acesta i-a prezentat premierului Ludovic Orban situația din unitatea medicală pe care o conduce, dar și nevoia extinderii numărului de paturi de la ATI din județ.

„Spitalul Judeţean din Timişoara va avea în structură, în curând, un sistem modular complet dotat, inclusiv cu paturi de terapie intensivă pentru diagnosticul şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID. (...). Noi ne pregătim deja şi suntem încrezători că vom atrage fondurile necesare, mai ales că avem deja succes în domeniu în ultimele luni (mai multe veşti vom avea zilele următoare). Astfel putem ajuta şi mai mult colegii din celelalte spitale pentru ca toţi cei care au nevoie de îngrijiri medicale să le primească la timp. Până acum am colaborat exemplar cu spitalele din judeţ precum Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 'Victor Babeş', Spitalul Municipal sau Spitalul CFR, astfel încât niciun pacient nu a fost trimis în afara judeţului ba mai mult, am primit cât de mulţi pacienţi am putut, aflaţi în stare severă şi critică, din toată ţara, inclusiv din Bucureşti", detaliază managerul Spitalului Judeţean Timişoara, într-o postare pe Facebook.

Totodată, el a sublinitat pe contul de social – media ideea că deși Spitalul Județean din Timișoara tratează cele mai grave cazuri din regiune, toate spitalele vor fi nevoite să își deschidă „zone roșii”, dedicate acestor pacienți.

„Nu există doar patologia COVID, există în continuare boli cronice, politraumatisme, bolnavii de cancer pe care trebuie să îi tratăm. Nu putem asigura nici noi, nici alţii, îngrijiri doar pentru bolnavii COVID, pentru că vor avea de suferit celelalte categorii de pacienţi. Trebuie trataţi toţi cei care au nevoie, aşa că am propus un ordin de ministru prin care să se reglementeze ca toate spitalele suport să îşi creeze o zonă roşie pentru că acest virus a devenit o realitate şi trebuie să trăim cu el (...) Avem acum 4.300 de angajaţi şi 500 de voluntari, dintre care peste 150 s-au alăturat de la începutul pandemiei şi considerăm că fac parte din familia Spitalului Judeţean. Au lucrat cot la cot, medici, rezidenţi, infirmiere, asistente, brancardieri şi considerăm că aceştia merită să devină parte oficială din corpul nostru medical”, a mai adăugat el în mesajul din mediul online.