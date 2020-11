Unitatea mobilă de ATI, cu 12 paturi, a ajuns la Botoșani. Va deservi cazurile grave de COVID-19 (VIDEO)

Autoritățile caută în continuare soluții pentru criză locurilor de la terapie intensivă. În Botoșani a fost adusă azi noapte din Timișoara o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, dotată cu 12 paturi. SPitalu Județean din oraș avea până acum doar 15 paturi, toate fiind ocupate deja.

Unitatea mobilă dotată cu 12 paturi de terapie intensivă a ajuns la Botoşani.

Asta după ce în cea mai mare unitate sanitară din judeţ, unde se tratează bolnavii de covid, paturile au fost în proporţie de 100%. La fel și pe Secția de Terapie Intensiva a unității medicale.

„Pe ATI este o mare problemă pentru că Spitalul Județean este singură unitate sanitară care are o unitate de Terapie capabilă să îngrijească bolnavii covid, față de alte județe care au mai multe spitale capabile să facă așa ceva. De aia, această unitate mobilă este binevenită, pentru că se mărește capacitatea de a primi pacienți cu afectiunea covid-19”, a precizat Radu Malancea, manager SJU Botoșani.

La nivelul municipiului Botoșani, rată de incidență a depășit 5,5 la mia de locuitori, iar majoritatea celor internați cu această afecțiune prezintă forme medii sau severe, fiind nevoie de o suplimentare a paturilor pentru cei în stare critică.A cumpărat statuia din aur al lui Buddha. Acasă, a scăpat-o, s-a crăpat şi... ŞOC. Era înăuntru de 1000 ani

Prefectul judeţului dă asigurări că unitatea medicală va fi funcţională foarte curând.

„Unitatea a venit de la Timișoara și a poposit la Cluj pentru pregătirea pe perioadă de iarnă. S-a finalizat această pregătire, iar mâine va fi instalată. Durează în jur de 5-6 ore. Partea de canalizare și apă durează maxim 24 de ore pentru instalare, există energia electrică, iar singura problemă o constituie tancul pentru oxigen”, a declarat prefectul județului, Dan Nechifor.

„Având în vedere că în ultima perioadă formele bolii sunt medii spre grave, foarte mulți pacienți s-au agravat pe perioada internării și nu putem cuantifica să spunem că mâine o să avem 2 sau 20 de pacienți pe ATI. Depinde de evolutia propriului pacient in parte”, a explicat Monica Adăscăliței, director DSP Botoșani.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.