Unitatea mobilă de ATI de la Spitalul "Victor Babeş" a mai avut probleme. Managerul Spitalului Judeţean Piteşti: Au fost probleme mecanice. Niciodată nu a fost pus în pericol niciun pacient (VIDEO)

TIR-ul ATI în care trei pacienţi COVID au murit la Spitalul "Victor Babeş" a mai avut probleme. S-a întâmplat în Argeş, de unde a fost adus în Capitală, acum câteva zile. Managerul Spitalului Judeţean Piteşti, Adriana Molfea, a declarat, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ștefan Pășcuță, că personalul medical de la Pitești s-a confruntat cu probleme mecanice și că în niciun moment viața pacienților nu a fost pusă în pericol.

Managerul Spitalului Judeţean Piteşti, despre TIR-ul ATI de la ”Victor Babeș”: Noi nu am avut probleme pe partea cu oxigenul cât l-am avut aici

”TIR-ul de la noi a fost relocat acum vreo trei săptămâni. Noi știam că a fost relocat la Spitalul Sfântul Ioan, nu știu dacă este vorba chiar despre aceeași unitate mobilă ATI.

Noi nu am avut probleme pe partea cu oxigenul cât l-am avut aici, am avut, în schimb, probleme mecanice, adică s-a rupt efectiv axul de la rampa cu care urcam pacienții în TIR. La un moment, cu personalul medical înăuntru s-a blocat ușa. De fiecare dată, am luat legătura cu domnul Radu Rotaru pentru rampa de urcare a pacienților, cu ușa ne-am descurcat pentru că am avut serviciul nostru tehnic care a intervenit. Radu Rotarul este cel prin intermediul căruia a fost adus acest TIR și dânsul a fost desemnat ca persoană de legătură pentru orice problemă care intervenea în funcționarea acestei unități mobile de terapie intensivă. (...)

A mai trebuit să intervenim pe partea de căldură, însă era normal, că era foarte frig afară și au venit și au izolat dedesubt TIR-ul, dar pacienții n-au avut de suferit. (...) Niciodată nu a fost pus în pericol niciun pacient care a fost tratat aici”, a explicat managerul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

”Acest TIR a ajuns la Spitalul din Pitești în iulie anul trecut. Nu l-am folosit chiar din prima zi pentru că mai întâi au fost realizate niște circuite, a fost necesar un proiect (...) și a intrat în funcțiune în vreo trei săptămâni. A fost folosit două luni consecutiv. Au fost în jur de 100 de pacienți”, a mai spus Adriana Molfea.Diana Șoșoacă, acuzații grave la adresa medicilor. DE CE MOR pacienții COVID?

Manager: TIR-ul a fost o gură de aer pentru pacienții care, efectiv, nu mai aveau loc la noi în spital

Întrebat cât de mult a ajutat acest TIR, managerul unității medicale din Pitești a răspuns: ”A ajutat. La vremea respectivă, chiar a ajutat pentru că era o gură de aer pentru pacienții care, efectiv, nu mai aveau loc la noi în spital, deși am extins zona ATI cu paturi destinate pacienților COVID, erau insuficiente”.

Întrebată, de asemenea, când li s-a solicitat să predea TIR-ul, Adriana Molfea a răspuns: ”Nu ni s-a solicitat. Ni s-a solicitat în ziua în care au venit să-l mute. Adevărul este că la noi nu mai funcționa TIR-ul și era, pe bună dreptate, necesar să fie relocat pentru că nu mai aveam nici personal, pentru că personalul nostru ATI era detașat la Spitalul de la Mioveni, și noi nu-l mai foloseam”.

Referindu-se la incidentul de la Spitalul ”Victor Babeș”, soldat cu moartea a trei pacienți, managerul spitalului din Pitești a declarat: ”Cred că se poate întâmpla oricât de multă grijă ai avea. În fond, sunt niște instalații. Ele au, pe partea de oxigen, din ce știu eu, acele conducte care permiteau debitul mare, aveau și butelii de rezervă. Parțial erau automatizate. Știu că presiunea oxigenului se regla de la un buton. Butonul nu era acționat de medic, noi aveam personal special, care asigura non-stop această intalație. Era al spitalului”.