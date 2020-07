Unitatea mobilă de ATI trimisă de Ministerul Sănătăţii la Spitalul Județean Galați nu poate fi folosită pentru că nu sunt medici

Unitatea mobilă cu paturi pentru Terapie intensivă care a ajuns la Galați prin ordinul ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, nu poate funcţiona pentru că nu există personal suficient specializat.

Unitatea mobilă ATI trimisă la Spitalul Galați de Ministerul Sănătății nu funcționează, din lipsă de personal

Unitatea ATI cu 12 paturi ce putea fi folosităpentru persoanele infectate cu coronavirus a fost trimisă la Galați, după vizita ministrului Nelu Tătaru, degeaba. Directorul spitalului, Alina Valentina Dobrea, a declarat, miercuri, că nu există suficient persoanl specializat în terapie intensivă, care să poată asigura atât activitatea curentă din spital, cât şi cea suplimentară.

"Avem nevoie de acea unitate mobilă de ATI, dar ne trebuie cadre medicale. Deja, personalul nostru din cadrul ATI-ului deserveşte blocul operator, terapia intensivă COVID, terapia intensivă non-COVID. Deja, sunt trei puncte cu acelaşi personal, al patrulea punct, unitatea mobilă de ATI, este deja prea mult pentru personalul nostru medical", a spus Dobrea, citată de Agerpres.

Potrivit acesteia, Secţia de Terapie Intensivă a spitalului are 138 de angajaţi, din care 13 au fost infectaţi cu COVID-19.

Pentru funcţionarea secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul Judeţean Galaţi la capacitate maximă este nevoie de încă 30 de cadre medicale, medici şi personal auxiliar, spune preşedintele Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea,

"Am racordat-o la apă, are gaz, are butelii de oxigen, deci are toate utilităţile. Ceea ce trebuia să facă CJ Galaţi şi Spitalul Judeţean s-a făcut, mai departe, în situaţia în care va creşte numărul de cazuri, va fi nevoie de suplimentare cu personal medical, iar domnul ministru al Sănătăţii, din punctul de vedre al deciziilor, ar trebui să fie cu o rezolvare imediată, nu cu o rezolvare peste câteva luni de zile", a precizat Fotea.Smiley iese în faţă şi spune ADEVĂRUL despre Andreea Esca!

Unitatea mobilă de Terapie Intensivă a fost trimisă la Galaţi din cauza numărului crescut de infectări din regiune. Pentru bolnavii de COVID-19 în stare gravă, spitalul gălăţean nu are decât şapte paturi. De la debutul epidemiei, la Galaţi s-au înregistrat 1729 de infectări şi 111 decese.

Numărul angajaţilor Spitalului Judeţean Sfântul Apostol Andrei infectaţi cu coronavirus a ajuns la 157

Mai grav, numărul angajaţilor Spitalului Judeţean Sfântul Apostol Andrei din Galaţi care sunt infectaţi cu coronavirus a ajuns la 157, după ce în ultimele 24 de ore, încă 12 persoane au fost confirmate în urma testărilor cu COVID-19.

Cele mai multe cadre sunt asimptomatice, fiind izolate la domiciliu, restul fiind internate în spitalele COVID din Galaţi.

Deşi numărul angajaţilor infectaţi este mare, reprezentanţii Spitalului Judeţean spun că activitatea în unitatea medicală nu este afectată, personalul rămas în activitate fiind suffcient.









Un alt focar care evoluează la Galaţi este cel de la Şantierul Naval Damen





Un alt focar care evoluează la Galaţi este cel de la Şantierul Naval Damen. De la debutul pandemiei şi până în prezent, 95 de angajaţi ai companiei şi salariaţi ai subcontractorilor s-au infectat cu coronavirus, scrie news.ro. Dintre aceste persoane, 51 s-au vindecat însă un angajat al Damen a murit din cauza Covid-19. 43 de angajaţi sunt în prezent sub tratament. În contextul răspândirii noului coronavirus printre angajaţii de la Damen, conducerea şantierului a luat noi măsuri de protecţie. Masca de protecţie este obligatorie în spaţiile deschise şi închise, se lucrează în ture, iar la intrare se face termoscanarea angajaţilor.