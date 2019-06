Fostul ministrul al Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, a lansat Asociația Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, o structură destinată poliţiştilor, cadrelor în rezerevă şi foştilor militari. Membrii care au făcut parte din structurile Ministerelor de Interne şi Apărare Naţională vor beneficia de spijin moral şi material dar şi de consiliere juridică sau psihologică în situaţii deosebite.

”Principiile fundamentale după care funcționează Uniunea sunt: democrație, interes național, respectarea drepturilor omului, respect față de lege, unitate de acțiune, loialitate și disciplină, onoare și demnitate”, a declarat Gabriel Oprea la evenimentul de lansare a Asociației.

Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor „Mihai Viteazul" este o asociaţie profesională, deci nu are caracter politic. Este formată din militari, poliţişti, poliţişti de frontieră, pompieri, jandarmi, atât în rezervă cât şi în activitate şi este prima asociaţie care luptă sub acelaşi acoperiş pentru drepturile celor care sunt în slujba cetăţenilor.

„Este pentru prima dată în istoria țării noastre când militarii, fie că sunt ofițeri și subofițeri din cadrul forțelor armate sau militari din cadrul trupelor de jandarmi, din rândurile pompierilor ori ale celorlate structuri și polțisștii se reunesc sub aceeași cupol”, a declarat comisar-șef de poliție Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Asociației.

Potrivit fostului ministru al Apărării, Uniunea se vrea a fi o voce puternică pentru cei care vor face parte din această structură.

”Am format Uniunea Militarilor și Polițiștilor Mihai Viteazul pentru ca fiecare militar, polițist, polițist de frontieră, jandarm, pompier să aibă o voce puternică și să se poată reprezenta în mod direct.

Toți cei din domeniu, indiferent că sunt în activitate sau în rezervă, se pot înscrie în această platformă și pot produce o schimbare în ceea ce privește legislația care li se aplică.

Uniunea va milita pentru apărarea și consolidarea democrației, precum și pentru respectarea drepturilor omului și mai ales ale drepturilor celor care provin din acest domeniu.

Uniunea promovează patriotismul, cunoașterea și păstrarea tradițiilor naționale, culturale și militare, îndeosebi în rândul tinerei generații și sprijinămembri săi în realizarea dezideratelor de protecție socială și a altor drepturi și interese legale ale acestora.

Vom asigura o legătură permanentă cu instituțiile abilitate și vom asigura activitățilenecesare pentru îmbunătățirea legislației și acordarea de drepturi și facilități care să asigure membrilor și familiilor lor o protecție socială reală și condiții decente de viață.

Vom dezvolta și ne vom preocupa de menținerea legăturilor de solidaritate și camaraderie între membrii Uniunii.

De asemenea, Uniunea va acorda sprijin moral și material, precum și consiliere psihologică și juridică, prin persoane atestate legal, membrilor săi aflați în situații deosebite. Vom iniția demersuri pentru îmbunătățirea asistenței medicale și a condițiilor de viață membrilor și familiilor acestora”, a mai spus Gabriel Oprea.

Printre cei prezenți la eveniment au fost Niculae Spiroiu, fost ministru al apărarii naționale și Neculai Onțanu, fostul primar al sectorului 2.

