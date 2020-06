Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”: Pensiile militare nu sunt speciale și nu constituie un privilegiu, ci recunoașterea pe care societatea o datorează celor ce își slujesc țara sub jurământ

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” a anunțat, printr-un comunicat de presă, că respinge ferm orice asociere a pensiilor militare cu ideea de pensii speciale.

„Hotararea deputatilor prin care pensiile militare sunt considerate ca fiind speciale este un act neconstitutional. Militarii si politistii au pensii ocupationale inca de la Cuza si au fost mereu in prima linie, punandu-si viata in slujba fauririi statului roman modern.

Aceasta categorie profesionala a dovedit acest lucru si in teatrele de razboi, aparand pacea lumii, dar si in timpul pandemiei de coronavirus”, arată comunicatul.

Uniunea explicat că „pensiile militare nu sunt speciale si nu constituie un privilegiu acordat militarilor sau politistilor. Pensiile militare reprezinta recunoasterea pe care societatea o datoreaza celor care imbraca haina militara si isi slujesc tara sub juramant”.

Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul”, generalul Gabriel Oprea, este cel care a initiat si a promovat in Parlament Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, o lege dreapta pentru militari, potrivit sursei citate.

„Romania are obligatia sa-si trateze militarii cu aceeasi onoare si recunostinta cu care sunt tratati acestia in celelalte state membre NATO. Am fost si raman un sustinator al intereselor legitime ale militarilor romani, ale politistilor, jandarmilor, pompierilor si ale tuturor functionarilor care lucreaza 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru romani si pentru Romania”, afirma Gabriel Oprea in 2015, la sustinerea proiectului de Lege din calitatea de prim-ministru interimar.

În acest context, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” are convingerea că „membrii Curtii Constitutionale vor privi cu responsabilitate aceasta situatie referitoare la pensiile militare si vor respinge proiectul prin care se doreste taierea acestora, declarandu-l neconstitutional”.