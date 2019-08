Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea București, singurele în Top Shanghai 2019. Ambele au înregistrat un regres față de clasarea din anul trecut

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea București rămân singurele instituții de învățământ superior din Topul Shanghai și în anul 2019, dar chiar și așa ele au înregistrat un regres față de clasările din anul trecut, potrivit edupedu.ro.

Top Shanghai este una dintre cele mai credibile cercetări anuale privind educația superioară la nivel global. Așadar, cele două universități românești sunt plasate la coada clasamentului. România e surclasată de Ungaria (5 universități în top), Polonia (9 uniniversități), Cehia (7).

Dacă UBB Cluj-Napoca și UB se regăsesc în locurile 701 – 800, respectiv 901 – 1000, primele cinci locuri în clasament sunt ocupate de Harvard University (SUA), Stanford University (SUA), University of Cambridge (Marea Britanie), Massachusetts Institute of Technology (SUA) și University of California, Berkeley (SUA). Harvard University se clasează pe primul loc pentru a 17-a oară.

Academic Ranking of World Universities/ARWU 2018 – cunoscut şi ca rankingul Shanghai al universităţilor, este unul dintre cele mai prestigioase clasamente internaționale ale universităților prin prisma indicatorilor de excelenţă – de educaţie şi de cercetare – folosiţi în analiză, scrie edupedu.ro.