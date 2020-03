Consiliul de Administratie al Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din București s-a întrunit în regim de urgență și a anunțat, duminică, că suspendă cursurile și lucrările practice, în perioada 9 - 31 martie, pe fondul măsurilor de combatere a răspândirii de COVID-19.

Anunțul vine în contextul în care Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că, începând de duminică, vor fi interzise activitățile cu peste 1.000 de persoane, indiferent dacă sunt publice sau private, în incinte sau în aer liber. (Detalii AICI)

