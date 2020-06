Universitatea din București și Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca sunt singurele instituții de învățământ superior din România care au fost incluse în Quacuarelly Symonds World University Rankings 2020, unul din principalele clasamente ale universităților de renume din lume, potrivit unui comunicat de presă emis de UB.

Universitatea din București are, alături de Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj, cele mai bune performanțe la nivelul sistemului de învățământ superior românesc.

”Conform clasamentului Quacuarelly Symonds World University Rankings (QS) 2020, aferent anului 2021, cel mai cunoscut ranking global al universităţilor în funcţie de domeniile de studiu şi cercetare, Universitatea din Bucureşti are, alături de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cele mai bune performanţe la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de UB.

Clasamentul global QS 2020, aferent anului 2021, listează 1.002 de universități, iar cele două din România se situează în intervalul 801-1.000 al tabelului, care ţine cont, între altele, de reputaţia academică.

Topul, realizat de compania Quacquarelli Symonds din Regatul Unit al Marii Britanii, se bazează pe criterii precum reputația academică, reputația angajatorilor, citări, număr de studenți per facultate, numărul de studenți, inclusiv străini.

”Un lucru extrem de relevant este faptul că Universitatea din Bucureşti este şi singura universitate din România prezentă în topul QS – Employability 2020, cu opoziţionare în marja 301-500, dovedindu-şi astfel reputaţia pe care o are în rândul angajatorilor. Clasamentul analizează performanțele a peste 1.000 de universități din întreaga lume, având în vedere șase dimensiuni: reputația academică, reputația de angajator, numărul de studenți, numărul de citări pentru facultăți, facultăți internaționale și studenți internaționali.”, au precizat reprezentanţii universităţii din Capitală.

Ediția din acest an este condusă, pentru al nouălea an consecutiv, de către Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Statele Unite, care a înregistrat scorul perfect 100/100 în evaluarea realizată de QS.

Universitatea din Bucureşti figurează în 10 domenii şi subdomenii din cele 53 analizate

”În ceea ce privește clasamentul QS World University Rankings by Subject, realizat pe domenii fundamentale, Universitatea din București figurează în 10 domenii și subdomenii din cele 53 analizate. În plus, în domeniul „științe ale naturii” (marja 401-450) și subdomeniul „limba și literatura engleză” (marja 251-300), Universitatea din București este singura universitate din România prezentă în clasamentul QS. Nu în ultimul rând, UB este singura universitate din țară clasată în seria 201-250 în QS–University Ranking by Subject 2020 în subdomeniul „lingvistică””, conform UB.

Totodată, rezultatele Universităţii din Bucureşti poziţionează instituţia drept prima universitate din România în domeniul ”arte şi ştiinţe umaniste”, dar şi în subdomeniile ”chimie” şi ”fizică şi astronomie”.

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca: Eforturile noastre sunt direcționate puternic spre atingerea acestui obiectiv, însă toate aceste eforturi pot fi distruse de politicile naționale

La rândul lor, reprezentanţii UBB Cluj-Napoca au explicat că acest clasament utilizează atât indicatori educaţionali, cât şi indicatori de cercetare şi de internaţionalizare.

„Prezența și poziționarea universităților românești în rankingurile internaționale depind de eforturile și realizările proprii, însă sunt condiționate major în mod categoric și de politicile naționale în domeniu, iar aici mă refer mai ales la susținerea adecvată a finanțării și la existența unei legislații competitive care să ne permită să ne dezvoltăm în ritmul universităților internaționale. UBB și-a asumat ca obiectiv strategic statutul de universitate de tip world-class, iar eforturile noastre sunt direcționate puternic spre atingerea acestui obiectiv, însă toate aceste eforturi pot fi amplificate sau distruse de politicile naționale în domeniul educației și cercetării. Până acum nu prea ne-au ajutat, dimpotrivă, dar să vedem de acum încolo”, a afirmat rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David.

Universitatea Babeş-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2020-2021, un număr de 4.875 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, peste 10.000 de locuri în regim cu taxă și 2.550 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

Având în vedere condițiile special impuse de pandemia de Covid-19, înscrierea la concursul de admitere se va desfășura online. Candidații vor încărca documentele necesare pentru înscriere pe platforma admiterii pusă la dispoziție de UBB.