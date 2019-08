EXCLUSIV ONLINE / /Consiliul de Etică și Management Universitar cere Ministerului Educației Naționale demiterea lui Tudorel Toader din funcția de rector al Universității din Iași, după ce a sesizat un caz de plagiat al vicepreședintelui Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM), Codruț Olaru, a cărui lucrare a fost coordonată de fostul ministru al Justiției.

Unversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a refuzat să răspundă solicitărilor Consiliului timp de luni de zile.

„Universitatea asta, în două cuvinte, nu a colaborat în nici un fel cu noi vis a vis de cererea făcută. Domnul procuror ar fi plagiat cam sută la sută din teza sa de doctorat. Noi am solicitat informații de la universitate, noi Consiliul de etică și Management universitar, și a durat câteva luni bune. Cam jumătate de an noi am tot solicitat relații. Am constatat ulterior că acea Comisie de etică a Universității oricum nu ne trimitea nici un fel de documente din care să rezulte că s-a constatat plagiatul și atunci am ajuns la concluzia că ar trebui să facem această propunere, o propunere de revocare a domnului rector, pentru că dânsul era în fruntea acestei acțiuni. Așa am avut noi concluzia. Cu toate că ne-am adresat dânsului, nici comisia nici Universitatea în general nu făceau nici un pas din punctul acesta de vedere", a declarat pentru B1.ro Gheorghe Iancu, președintele Consiliul de Etică și Management Universitar

Plagiatul a fost inițial semnalat de jurnalista Emilia Șercan. Acesta a fost punctul de plecare de la care s-a pornit în sesizările pe care consiliul le-a adresat Universității din Iași și Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

„Noi nu ne-am luat după doamna Șercan, am solicitat informații vis a vis de acest plagiat și de la CNATDCU și de la Comisia de Etică și de la Universitate, pe care noi le audiem în fiecare an, pentru că sunt în subordinea noastră comisiile astea, a Consiliului de Etică. Și nu am avut nici un rezultat, pentru că în primul caz cei de la CNATDCU au solicitat informații în legătură cu plagiatul și nu li s-a răspuns luni de zile. Iar la noi, și noi am solicitat și nu ne-a răspuns nimeni nimic și atunci am avut neplăcerea să constatăm că cel care era implicat într-o asemenea treabă era domnul rector, pentru că a fost doctorandul dânsului domnul procuror general. Era șeful școlii doctorale dar și conducătorul doctoral al domnului procuror”, a explicat Gheorghe Iancu.

Facem precizarea că președintele Comisiei de etică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Ovidiu Gavrilovici, a declarat că poate fi contactat doar prin departamentul media al universității și până la data publicării articolului nu am primit nici un răspuns.