Universitatea Politehnica, scenariu hibrid pentru noul an. Rectorul Mihnea Costoiu: „O serie amplă de măsuri a fost luată. Am achiziţionat ce este necesar pentru asigurarea dezinfectării spaţiilor”

Univeristatea Politehnica din București va începe anul universitar 2020 – 2021 la data de 5 octombrie, iar rectorul Mihnea Costoiu a anunțat că instituția va avea, cel mai probabil, un scenariu hibirid, în care cursurile se vor desfășura online, iar laboratoarele vor necesita prezența studenților.

Rectorul insistuției de învățământ superior a precizat, pentru Agerpres, că universitatea a luat toate măsurile necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță, dar mai ales asigurarea platformelor informatice ce ar urma să fie utilizate pentru învățământul online.

Senatul univeristății va adopta decizia finală cu privire la începerea anului universitar 2020 – 2021

Rectorul Mihnea Costoiu a precizat că decizia finală va fi luată de către Senatul Universității, însă cursurile ar putea începe, cel mai probabil, în sistemul hibrid.

„Universitatea a luat, pentru începutul anului universitar 2020-2021, o serie întreagă de măsuri, în primul rând pentru a asigura platformele informatice de foarte bună calitate la dispoziţia studenţilor, astfel încât aceştia să poată avea acces la cursurile, seminariile, laboratoarele universităţii indiferent de situaţia epidemiologică în care se află Bucureştiul sau într-o situaţie specială a universităţii. În principiu, în conformitate cu Ordinul de ministru, decizia finală cu privire la începutul anului universitar se adoptă de către Senatul universităţii, cu o săptămână înainte de începerea anului. Vom avea această informaţie în săptămâna începând din 1 octombrie, ţinând cont de faptul că noi am decis, la nivelul Politehnicii, că anul universitar va începe pe 5 octombrie”, a declarat rectorul Mihnea Costoiu, pentru Agerpres.

Cel mai probabil scenariul pe care Universitatea Politehnica din București va începe cursurile va fi cel hibrid, având în vedere situația epidemiologică din Capitală. Mai mult decât atât, acesta a precizat și că prima luna ar putea fi una de acumulare a cunoștințelor, iar astfel cadrele didactice și studenții „nu vor fi expuși”.

Numărul studenților din camerele de cămin, redus în contextul pandemiei

Todoată, restorul UPB a declarat și faptul că numărul studenților cazați în camerele de cămin va fi redus, față de anii anteriori.

„Propunerea noastră este de a începe în regim hibrid. Senatul universităţii este cel care va decide cu o săptămână înainte. Am propus Senatului şi deschiderea căminelor odată cu deschiderea anului universitar, adică pe 5 octombrie, reducând numărul de studenţi în cameră - prioritate având studenţii anului I, studenţii din familii dezavantajate, cu probleme sociale, precum şi studenţii care nu au avut acces la platformele universităţii anul trecut, locuind în zone izolate, fără internet sau neavând infrastructura necesară, universitatea punând la dispoziţia studenţilor, în campusul universităţii, infrastructura necesară pentru a învăţa. În principiu vor fi cazaţi doi în cameră. Noi am cerut Direcţiei de Sănătate Publică, dându-le toate datele tehnice ale universităţii pentru că avem camere mai mari, avem camere mai mici, camere care să respecte metri cubi de aer pe care Ministerul Sănătăţii precizează pentru studenţi. Teoretic, am putea să cazăm mai mult de doi studenţi în cameră, dar prima propunere a noastră este de a menţine doi studenţi în cameră, urmând ca MS şi DSP să ne precizeze dacă putem creşte numărul în siguranţă”, a explicat el pentru sursa citată mai sus.