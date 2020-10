Universitățile din Capitală nu intră obligatoriu în scenariul roșu. Decizia aparține Senatului fiecărei universități. Ministrul Educației: Am discutat și cu domnul prefect, mă așteptam să ia o decizie clară

Decizia privind modul în care se desfășoară cursurile în universități aparține Senatului universitar, prin urmare, faptul că în București a fost depășită rata de 3 infectări la mia de locuitori nu înseamnă automat că toți studenții din Capitală vor face cursuri online. Explicația a venit, luni seară, din partea purtătorului de cuvânt al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Ţipişcă, potrivit Agerpres. Despre acest subiect a vorbit și ministrul Educației, Monica Anisie, precizând că decizia de suspendare a cursurilor din învățământul superior nu este luată de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Universitățile din București nu trec automat la învățământul online. Decizia va fi luată de conducerea fiecărei instituții în parte

”Împreună cu Inspectoratul Școlar al Muncipiului București am realizat un plan de măsuri pentru trecerea în sistem online. În toată această perioadă, de la data de 13 octombrie și până ieri (duminică – n.r.) când DSP București a anunțat depășirea acestei rate, am fost într-o comunicare directă cu Inspectoratul Școlar, am discutat și cu domnul prefect, i-am comunicat care sunt prevederile legale în vigoare și mă așteptam ca astăzi să ia o decizie clară. A existat o Hotărâre a Comitetului pe care înțeleg că domnul prefect a revocat-o între timp, și anume o hotărâre care prevedea că se vor închide creșele și unitățile de învățământ preuniversitar și universitățile.

Am atras atenția Inspectoratului Școlar al Municipiului București că în cuprinsul acestei hotărâri există niște erori. Creșele și after-school-urile rămân deschise. Vor fi suspendate activitățile didactice în unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru universități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Senatul universițăii decide cu privire la suspendarea cursurilor, nu Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență”, a declarat Monica Anisie la Realitatea Plus.

”Toți elevii care au solicitat prin programul Ministerului Educației «Școala de acasă» un dispozitiv electoranic, toți acei alevi au primit tabletele, este vorba despre un nr de 8.057 de talbele care aiu fost distribuite la nivelul Municipiului București”, a mai spus ministrul Educației.

Bâlbe ale autorităților din Capitală după ce Bucureștiul a depășit rata de trei cazuri de coronavirus la mia de locuitori

Hotărârea de luni a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență prevedea că începând de marți, 20 octombrie, va fi suspendată activitatea didactică în toate instituţiile şi unităţile de învăţământ, inclusiv creşe şi universităţi.

Ulterior, reprezentanții Instituției Prefectului au revenit asupra deciziei de închidere a creșelor și after-school-urilor și au venit cu noi precizări și în ceea ce privește activitatea universităților.

”Activitatea din creșe nu este considerată o activitate de învățământ, ci una socială, iar after school-ul nu este supus legislatiei Educației, ci Muncii și își pot desfășura activitatea”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei, Mariana Țipișcă, potrivit HotNews.ro.

”Au existat schimbări în decizia Comitetului pentru Situații de Urgență pentru că inițial apăruse informația că intră și creșele în sistemul online, după care s-a revenit. Așadar, dacă apare un număr mai mare de infectări, se închide creșa respectivă, dacă nu va fi o activitate care e lăsată să funcționeze”, a spus, la rândul său, vicepremierul Raluca Turcan, în cadrul emisiunii ”Talk B1”.