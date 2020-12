Untold 2021. Cât costă biletele pentru festivalul de la Cluj

Untold nu s-a mai organizat în 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, însă petrecăreții speră că distracția va reîncepe în 2021. Festivalul este reprogramat la Cluj Napoca, în perioada 5-8 august, vara viitoare.

Untold 2021. Prețurile biletelor ajung până la 2.000 de lei

Momentan, nu a fost anunțată punerea în vânzare a unei noi serii de bilete. În 2020, la ediția care trebuia să se desfășoare în perioada 30 iulie - 2 august, cele mai ieftine bilete cu acces la cele 3 zile de abonament plecau de la 109 euro. Acest tarif era unul special, în condițiile în care cel întreg era de 199 plus taxe.

Prețurile pentru biletele la VIP ajungeau până la 399 de euro plus taxe, iar cei care le cumpărau din timp, beneficiau de o reducere până la 309 euro plus alte taxe.

Cine sunt artiștii care ar putea concerta la Untold 2021

Pentru cea de-a 6-a ediție a evenimentului, organizatorii încearcă să reconfirme lista de artiști programați pentru 2020.

Above & Beyond, Afrojack, Alesso, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Eric Pryoz, Iggy Azalea, Lost Frequencies, Martin Garrix, Pussycat Dolls, Steve Aoki, The Script, Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Charlotte De Witte, Cirez D, Richie Hawtin, Tale of Us, Borgore, Dub FX, Netsky, Rudimental DJ, Sub Focus (DJ Set), Wilkinson (DJ Set) este lista artiștilor confirmați pentru Untold, pentru 2020.