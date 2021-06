Untold va fi organizat la Cluj în toamnă, între 9 și 12 septembrie, iar evenimentul se va desfășura fără limită de capacitate.

Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și David Guetta sunt pe lista artiștilor ce vor urca pe scenă la UNTOLD 2021. Oamenii îi pot asculta în acest an pe The Script, Parov Stelar și pe rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală UNTOLD.

Pe lângă cei trei DJ foarte cunoscuți în întreaga lume, alți artiști vor fi prezenți la Untold 2021.

„Galeria starurilor este completată cu alte nume din top 10 cei mai buni DJ-i ai lumii: Steve Aoki, Alok, Afrojack, dar și de artiști de renume internațional ca și DJ Snake, Lost Frequencies, Above&Beyond, Benny Benassi și Martin Solveig”, au precizat organizatorii.

Printre aceștia vor fi și The Script și Parov Stelar.

Artiști confirmați pe scenele secundare ale UNTOLD 2021

La scenele secundare, unde răsună genurile muzicii underground, vor fi prezenți unii dintre cei mai ceruți artiști din lume. Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, îl așteaptă pe maestrul Paul Kalkbrenner.

De asemenea, Amelie Lens vine pentru prima oară la festivalul UNTOLD. Informaţia orei îl are în centru pe Radu Mazăre, care tocmai a...

Jamie Jones B2B Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo și Tale of Us sunt printre figurile iconice techno care vor urca pe scena Galaxy. La scena Alchemy vor fi DJ-ii Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, DUB FX, Netsky, Rudimental DJ și Wilkinson DJ Set & MC AD-Apt.