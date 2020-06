Edițiile din acest an ale celebrelor festivaluri Electric Castle, Untold, Neversea și Summer Well au fost anulate, au anunțat organizatorii evenimentelor. Restricțiile privind adunările mari de persoane impuse în contextul pandemiei de coronavirus și incertitudinea cu privire la măsurile de siguranță care ar trebui respectate pentru desfășurarea unor evenimente de o amploare atât de mare au dus la decizia ca, în 2020, festivalurile organizate la Cluj, la malul mării și în apropierea Capitalei să nu aibă loc.

„În ultimii 7 ani, am construit, cu fiecare ediţie, o lume în care putem fi liberi şi de care să ne putem bucura cu toţii în siguranţă. Anul acesta, până în ultimul moment, am încercat să găsim un scenariu ideal care ne-ar fi putut permite să ne revedem la castel. (...) Din păcate e prea multă incertitudine cu privire la măsurile de siguranţă şi sănătate pe care ar trebui să le implementăm, restricţiile de călătorie pentru perioada următoare şi alte detalii pe care le plănuim în avans pentru a putea livra experienţa mult aşteptată. Nici de la autorităţi nu am primit până acum răspunsuri referitoare la detalii specifice, de planificare sau în legătură cu situaţia festivalului”, au transmis, marți, organizatorii Electric Castle.

Cea de-a opta ediție a Electric Castle, festival organizat pe domeniul Bannfy de la Bonțida, în județul Cluj, era programată pentru perioada 15 – 19 iulie 2020. Potrivit organizatorilor, în 2021, evenimentul ar urma să aibă loc între 14 și 18 iulie.

Printre artiștii confirmați deja pentru Electric Castle 2020 se numărau Twenty One Pilots, Foals, The Neighbourhood, The Chemical Brothers, Placebo, Aurora și Machine Gun Kelly. Organizatorii anunță că se încearcă reconfirmarea acestora pentru ediția din 2021.

Totodată, biletele cumpărate vor fi valabile pentru ediția de anul viitor, iar cei care nu vor putea participa la Electric Castle 2021 vor afla în curând ce opțiuni au la dispoziție.

Și organizatorii festivalului Untold, care a avut loc în ultimii cinci ani la Cluj-Napoca, au anunțat, marți, că ediția din 2020 a fost anulată.

„Le-am cerut autorităţilor să ne anunţe, cât de curând posibil, dacă ne va fi permis să organizăm festivalul anul acesta. Cu toate incertitudinile existente în industria de evenimente din România, credem cu tărie că trebuie să fim responsabili şi să luăm decizia finală. (...) Cu tristeţe, trebuie să vă informăm că vom amâna ediţia pentru 2021”, au anunțat organizatorii.

Potrivit acestora, biletele și abonamentele achiziționate deja vor rămâne valabile pentru următoarele trei ediții ale festivalului, iar imediat ce vor fi anunțate noile date de desfășurare, cei care au cumpărat bilete sau abonamente la Untold vor putea decide, în termen de 30 de zile, dacă doresc să le păstreze sau optează pentru rambursarea acestora.

Printre artiștii care trebuiau să urce în acest an pe scenele Untold se numără The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Prydz, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Dimitri Vegas&Like Mike, Martin Garrix, David Guetta, The Script, Above and Beyond, Afrojack, Steve Aoki, Lost Frequencies Live, Paul Kalkbrenne, Dub FX și Rudimental.

Festivalul era programat în perioada 30 iulie – 2 august.

Și cei care și-au achiziționat bilete pentru a patra ediție a festivalului Neversea vor trebui să mai aștepte un an pentru a participa la evenimentul de la malul mării. Organizatorii festivalului de la Constanța au anunțat că aleg să pună pe primul loc siguranța tuturor, astfel că, în acest an, Neversea nu va avea loc.

”Din păcate, anul acesta a venit cu o provocare care a prins pe toată lumea cu garda jos. Pandemia COVID-19 a provocat tuturor sentimente contradictorii, dar ne-am păstrat speranțele că lucrurile vor reveni la normal până în iulie și vom putea să ne revedem în această vară. În același timp, prioritatea noastră a fost și va fi întotdeauna sănătatea, siguranța și bunăstarea voastră, a tututor visătorilor noștri Neversea, a echipei noastre, a partenerilor și a tuturor celor implicați. (...) Cu inimile frânte, dar cu certitudinea că facem acest lucru pentru siguranța tuturor, trebuie să vă informăm că vom amâna ediția din acest an a Neversea pentru 2021”, au transmis organizatorii festivalului.

Și în acest caz, bilete şi abonamentele cumpărate deja rămân valabile și se pot transforma în abonamente sau bilete Anytime, valabile pentru următoarele trei ediţii. După ce se va stabili perioada în care festivalul va avea loc, cei care și-au achiziționat tichetele vor avea la dispoziţie 30 de zile pentru a alege dacă le păstrează sau nu.

Neversea 2020 era programat în perioada 2 – 5 iulie.

Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, Parov Stelar, Passenger, Timmy Trumpet, Tujamo, TYGA, ZHU, Jamie Jones, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Raresh, Borgore, Dub FX și Netsky erau câțiva dintre artiștii confirmați pentru a patra ediție Neversea.

Și organizatorii Summer Well au anunțat, marți, anularea ediției din acest an a festivalului.

„Va fi prima dată în 10 ani fără Summer Well, deoarece ediția din acest an a festivalului va fi amânată pentru august 2021. Adunările mari sunt încă interzise, ​​iar Guvernul lucrează la legislație pentru prelungirea acestei măsuri până la începutul toamnei, deci nu există altă opțiune. Este nevoie de un an întreg pentru a organiza un festival precum Summer Well și asta nu se poate întâmpla în mai puțin timp, mai ales în această perioadă incertă. (...) Noile date ale festivalului sunt 14-15 august 2021, iar Night Picnic va avea loc pe 13 august. Majoritatea artiștilor sunt deja reconfirmați. (...) Toate biletele rămân valabile pentru 2021. Opțiunile pentru cei care nu pot participa în 2021 vor fi disponibile în curând”, au anunțat organizatorii festivalului care trebuia să aibă loc în acest an, în perioada 7-9 august, pe domeniul Știrbey, de la Buftea.

Printre artiștii anunțați pentru ediția din 2020 a festivalului erau TwoDoor Cinema Club, Keane, Foster thePeople, Balthazar, L’Imperatrice, JaduHeart și Digitalism.

Spectacolele în aer liber, reluate din 1 iunie, cu respectarea unor măsuri speciale

România a intrat, începând din 1 iunie, în a doua etapă a relaxării restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, acum este permisă organizarea spectacolelor în aer liber cu un număr limitat de participanți și cu respectarea unor măsuri clare de distanțare socială. De asemenea, este posibilă organizarea evenimentelor de tip drive-in.

”De la 1 iunie, vor deveni posibile spectacolele în aer liber, cu un număr de până la maximum 500 de spectatori, însă aceștia vor trebui să fie așezați pe scaune, la distanțele care sunt impuse de regulile de distanțare, cu un control foarte strict la intrare și, evident, cu respectarea tuturor normelor de igienă”, a anunțat președintele Klaus Iohannis, pe 28 mai.