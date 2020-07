Cele 4 nopți magice ale festivalului Untold se mută în online anul acesta. Organizatorii au pregătit surprize care vor încinge atmosfera de la distanță (VIDEO)

Atmosfera incendiară de la Untold se mută în mediul online anul aceasta, din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru că festivalul programat să se desfășoare pe Cluj Arena din Cluj Napoca nu va mai avea loc în vara anului 2020, organizatorii promit un spectacol de zile mari pe Youtube .

Așadar, în perioada 30 iulie – 2 august 2020, tinerii vor putea urmări un megamaraton difuzat pe platformă, cu momente speciale din cei cinci ani ai festivalului, care nu au mai fost difuzate până acum. Printre artiștii care vor încinge atmosfera virtuală se numără Armin Van Buuren, Afrojack, Hardwell, Timmy Trumpet, Don Diablo, Scooter, potrivit comunicatului transmis de organizatori.

“Este experiența unică, plină de magie, pe care o așteaptă, în fiecare an, sute de mii de fani din întreaga lume. Și în acest an, organizatorii UNTOLD își doresc să le ofere fanilor momente inedite și să îi aducă împreună, chiar dacă în mediul virtual, cu cei mai buni artiști care au urcat în ultimii cinci ani pe scena principală a festivalului. Cele mai intense experiențe și cele mai frumoase povești, trăite și scrise împreună, în ultimii 5 ani la UNTOLD vor fi celebrate în perioada festivalului – 30 iulie – 2 august 2020. În acest an, cele 4 nopți pline de magie se vor petrece în mediul virtual, unde fanii vor simți din nou spiritul de festival și vor putea dansa împreună pe vibrația speranței, a prieteniei și a dragostei” se arată în comunicatul organizatorilor Untold.

Momente surpriză sâmbătă, 1 august

Seara de sâmbătă,1 august, va aduce un show în premieră pentru Untold. De la ora 21:00, pe canalul de YouTube al festivalului, internauții vor avea parte de un show supriză cu unul dintre cei mai mari DJ-i ai lumii.

Spectacolul va fi disponibil doar pentru cei care se înregistrează pe untold.com. Toți cei care se află în posesia unui abonament Anytime vor primi automat link-ul de acces la acest stream privat. Cei care se înscriu vor primi apoi acces la un livestream privat, pe care îl vor putea viziona la ei acasă. A spart un zid din casă şi a dat peste ceva ULUITOR: era acolo de 3.000 de ani!

Marile festivaluri ale verii au fost anulate din cauza pandemiei

Edițiile din acest an ale celebrelor festivaluri Electric Castle, Untold, Neversea și Summer Well au fost anulate, au anunțat organizatorii evenimentelor. Restricțiile privind adunările mari de persoane impuse în contextul pandemiei de coronavirus și incertitudinea cu privire la măsurile de siguranță care ar trebui respectate pentru desfășurarea unor evenimente de o amploare atât de mare au dus la decizia ca, în 2020, festivalurile organizate la Cluj, la malul mării și în apropierea Capitalei să nu aibă loc.

„În ultimii 7 ani, am construit, cu fiecare ediţie, o lume în care putem fi liberi şi de care să ne putem bucura cu toţii în siguranţă. Anul acesta, până în ultimul moment, am încercat să găsim un scenariu ideal care ne-ar fi putut permite să ne revedem la castel. (...) Din păcate e prea multă incertitudine cu privire la măsurile de siguranţă şi sănătate pe care ar trebui să le implementăm, restricţiile de călătorie pentru perioada următoare şi alte detalii pe care le plănuim în avans pentru a putea livra experienţa mult aşteptată. Nici de la autorităţi nu am primit până acum răspunsuri referitoare la detalii specifice, de planificare sau în legătură cu situaţia festivalului”, au transmis organizatorii Electric Castle.