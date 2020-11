Uriașă operațiune DIICOT: Au loc 386 de percheziții, în care sunt implicați aproape toți procurorii Direcției

Aproape toți procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) participă, miercuri dimineață, la 386 de percheziții, în 24 de dosare penale care vizează 20 de grupări infracționale.

Uriașa operațiune DIICOT a fost declanșată pentru că, în ultimele luni, în contextul pandemiei de coronavirus, liderii unor mari grupări de crimă organizată care acționau în vestul Europei au revenit în țară și și-au reluat activitatea aici.

Cele 386 de percheziții din 24 de dosare penale se desfășoară concomitent, miercuri dimineață, în Bucureşti şi în județele Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Galaţi, Vrancea, Covasna, Braşov, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa, Călăraşi, Ilfov, Teleorman, Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Alba, Caraş-Severin, Timişoara, Arad, Bihor, Satu Mare, Cluj şi Bistriţa Năsăud.

Vizate de procurorii DIICOT și de polițiști sunt mai multe grupări infracționale specializate în trafic de droguri de risc şi de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de migranţi, camătă, criminalitate informatică, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, trafic de migranţi, înşelăciune sau şantaj.

