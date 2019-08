Urmărire ca în filme în Timișoara! După o cursă nebună, șoferul a... (VIDEO)

Urmărire ca în filme soldata cu un accident rutier, la Timișoara, relatează B1TV.

Protagonistul, un tânăr de 24 de ani a fost surprins în timp ce conducea cu 150 de km pe oră si nu a oprit la semnalele poliţiştilor.

În cursa nebună, şoferul a lovit mai multe maşini parcate regulamentar. Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

