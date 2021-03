Urmărire ca-n filme în centrul Capitalei. Un șofer fără permis a încercat să scape de polițiști (VIDEO)

Urmărire c-an filme, sâmbătă după-amiază, pe unele dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală. Un bărbat fără permis a încercat să fugă de polițiști după ce a fost oprit pentru un control de rutină. A urmat o cursă ca în filmele de acțiune însă, până la urmă, polițiștii au reușit să îl prindă. Bărbatul avea asupra lui şi un briceag de 15 centrimetri. A fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi dus în faţa judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă, informează B1 TV.

Pe imagini se vede clar cum bărbatul conduce cu viteză extrem de mare și încearcă să fugă de polițiști. La Piața Romană a rămas, însă, blocat în trafic și a fost imobilizat de polițiști.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.