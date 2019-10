Urmărire ca în filme în Argeș: Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri patru tineri. Ce s-a întâmplat cu indivizii (VIDEO)

Urmărire periculoasă în Argeș, în noaptea de duminică spre luni. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă în încercarea de a opri patru tineri aflați într-o mașină al cărei șofer nu a oprit la semnalele oamenilor legii, informează B1 TV.

După ce șoferul a refuzat să oprescă autoturismul, agenții au pornit în urmărirea lui.

Potrivit reprezentanților Poliției Argeș, „uutoturismul a rămas suspendat pe un câmp, iar ocupanții au fugit, fără a fi identificați până în prezent. În urmărirea acestora a fost făcut uz de armament, fără a fi rănite persoane sau produse pagube”.

Nicio persoană nu a fost rănită în acest incident.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.