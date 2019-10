PANICĂ la Mediaș: Un urs a fost văzut în timp ce alerga prin centrul orașului. Locuitorii, avertizați prin sistemul RO-Alert (VIDEO)

Clipe de panică sâmbătă dimineață în Mediaş. Un urs a fost văzut în timp ce alerga prin centrul orașului. Oamenii au fost avertizați prin sistemul RO-Alert să nu iasă din case și să se ferească de animal, informează B1 TV.

Ursul a fost văzut pentru prima oară la ora 9 dimineața în zona unei școli din oraș. Animalul era dezorientat și alerga la întâmplare. Imediat, autoritățile au intrat în alertă. Locuitorii orașului au fost avertizați printr-un mesaj să nu iasă din case și să evite sălbăticiunea.

Polițiștii, jandarmii și reprezentanții Ocolului Silvic Mediaș au plecat în căutarea puiului de urs.

România are una dintre cele mai mari populații de urși din Europa. În urmă cu o lună, Senatul a adoptat o lege prin care urșii erau incluși pe lista animalelor sălbatice pentru care vânarea este permisă în anumite perioade ale anului.

