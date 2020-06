Ușile bisericilor s-au redeschis, după o pauză de trei luni. Ce reguli trebuie să respecte cei care participă la slujba de duminică în interiorul lăcașelor de cult (VIDEO)

Ușile bisericilor din România se redeschid pentru credincioși, duminică, după o pauză de trei luni. Oamenii vor putea asista din nou la slujbele organizate în interiorul lăcașurilor cult, dar există mai multe reguli stricte de care trebuie să țină cont, potrivit B1 TV.



Credincioșii care vor asista la slujba de duminică vor fi nevoiți să respecte regulile impuse pe fondul stării de alertă – situație excepțională pe care Guvernul Orban a prelungit-o cu 30 de zile, începând de miercuri, 17 iunie. Astfel, înainte de a intra în biserică, credincioșii trebuie să își dezinfecteze mâinile, iar ulterior, înăuntru, vor fi nevoiți să poarte mască de protecție.

Pentru fiecare credincios în parte trebuie asigurat un perimetru de patru metri distanță, iar între enoriașii trebuie să fie la cel puțin doi metri unul de celălalt. De asemenea, personalul bisericesc trebuie să dezinfecteze obiectele și suprafețele atinse frecvent, precum mânerele ușilor sau scanele, o dată la patru ore.

Nici cei care vor să asiste la slujbă de afară nu sunt ocoliți de reguli. Astfel, cei care vor să participe la eveniment, dar nu dorește să intre în interior, trebuie să păstreze între ei o distanță de minim 1,5 metri.

