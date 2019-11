Va fi CUTREMUR PUTERNIC în această noapte, în ROMÂNIA! SEIMIC CENTER tocmai a făcut ANUNȚUL. Aveți mare grijă

Conform unor informații apărute pe pagina de Facebook "Seismic Center - Predictie si alerta cutremur", în noaptea aceasta sau pe data 20/21 noiembrie, ar avea loc un cutremur destul de mare, din cauza unei anomalii termice.

Redăm integral, mai jos, postarea apărută pe această pagină de Facebook.

"Pe data de 20/ 21 Noiembrie 2019 sau poate chiar mai devreme pe 19, are loc un fenomen interesant: anomalia termica pozitiva este strapunsa dinspre vest si dinspre est de doua mase de aer rece. Cea din est vine dinspre Georgia - Iran si este insotita de un camp de presiune ridicat iar cea dinspre vest de un camp de presiune scazut, cele doua intalnindu-se pe teritoriul tarii noastre. Sa observam impreuna daca activitatea seismica respectiv magnitudinea regionala va prezenta variatii superioare magnitudinii de 4.0 grade in acel interval datorita prezentei acestui tip de incidenta al acestor factori. Acest fenomen de pe 19/20/21 se suprapune migratiei tensorilor dinspre Indonezia ca efect al cutremurului din Molucca Sea ce a produs ca efect secundar cutremurele medii si moderate din Oceanul Indian, Andaman Islands, China si astazi 4.6 M Tajikistan si 4.5 M Maroc. Sa speram ca magnitudinea din jurul Romaniei si a regiunilor de influenta va ramane in aceasta valoare. Daca nu se modifica atunci vom avea si noi un cutremur de 4 grade in urmatoarele zile, poate chiar in jur de 4.5 grade depinde de evolutia activitatii seismice de maine si poimaine. Cand anume se va produce? Sansele cele mai mari sunt ca acest cutremur micut sa se produca cu cateva ore inainte ca presiunea atmosferica si temeperaturile sa sufere variatii in tara sau mai repede in cazul producerii altor cutremure pe zonele de influenta. Nu vom sta sa urmarim astfel de cutremure ce nu reprezinta un pericol dar am prezentat "o teorie" ce priveste activitatea seismica din urmatoarele zile si care nu apare zilnic sau la cateva zile, dar care a fost observata gravimetric de catre echipa Seismic Center cu mult timp inainte ca aceasta sa se manifeste si sa produca efecte locale. Repetam aceste cutremure reprezinta activitate normala si nu prezinta nici un motiv de ingrijorare in acest moment. Cu alte cuvinte stam linistiti si observam impreuna evolutia iar in caz ca apar variatii cei de pe grupul privat vor analiza situatia acolo."

Va fi CUTREMUR PUTERNIC în această noapte, în ROMÂNIA! SEIMIC CENTER tocmai a făcut ANUNȚUL

Amintim că Asociația Seismic Center a prevăzut în mod corect, cutremurul de 7,3 din Indonezia, cu trei zile înainte de a avea loc.