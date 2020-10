Vacanțe de Crăciun și Revelion. Cum au fost afectate încasările agențiilor de turism de pandemie

Turismul a fost unul dintre cele mai afectate sectoare de criza generată de pandemia de COVID-19. În România, pe durata stării de urgență vacanțele nu au existat, având în vedere deplasarea în baza declarației pe propria răspundere, iar multe dintre hoteluri au decis să își închidă porțile, revenind abia în mijlocul lunii mai, sau chiar de la data de 1 iunie.

În contextul epidemiologic actual, vacanțele de Crăciun și de Revelion sunt unul dintre subiectele care se află pe buzele multor români. Dacă până acum cea mai arzătoare întrebare a sezonului de toamnă era „unde facem Revelionul”, în 2020 autoritățile atrag atenția cetățenilor și îi îndeamnă la precauție.

Vacanțe de Crăciun și Revelion acasă

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat declara la finalul lunii septembrie că vacanțele de Crăciun și Revelion din anul pandemiei ar fi mai bine să se realizeze acasă. Totodată, secretarul de stat trage un semnal de alarmă asupra riscurilor pe care le-ar putea aduce o excursie în sezonul virozelor și al gripelor, alături de infecția cu noul coronavirus.

„Cred ca astfel de decizii trebuie sa fie discutate prin noiembrie - care este situatia, care vor fi masurile, cum vor fi masurile, unde se va face o anumita activitate sau alta. Nu uitati ca e aspectul bisericilor in Craciun si dupa care avem si toate restaurantele care organizeaza Revelion si care vor incepe presiunile ca vor sa organizeze revelioane ca in fiecare Revelion. (...) Petreceri de Revelion ca in alti ani - eu cred ca n-avem sa ajungem la asta. Acum ca in alti ani inca e prea devreme. O spun acum, cu toata raspunderea: acum sa fie petrecerea de Revelion din 31 decembrie ca cea din 31 decembrie 2019 - nu cred! Nu cred!(...) Regulile vor trebui sa fie discutate pe baza evolutiei epidemiologice, iar in orice decizie care se ia interesul principal este interesul public si interesul in domeniul sanatatii publice. Gandirea autoritatilor este la interesul public general, chiar daca se supara unii sau altii, interesul public al majoritatii este in joc aici. Cand se ia o masura, se uita la interesul public general, nu la interesul individual. Ne uitam la protectia generala a populatiei si asta va fi si in perioada care urmeaza, care nu va fi o perioada usoara”, a precizat Raed Arafat, pentru Digi24.

Totodată, șeful DSU a precizat că recomandă vacanța acasă. „Preferabil, vacanta acasa! Ca sa nu te trezesti in situatia ca trebuie sa-ti anulezi biletul, ca trebuie sa-ti anulezi rezervarea, ca nu primesti banii inapoi”.

Turismul, afectat de criza COVID-19

Sectorul turismului a fost unul dintre cele mai afectate de criza generată de pandemie. La finalul lunii august, potrivit Ziarul Financiar, două dintre cele mai mari agenții din țară au decis să închidă 26 de nuități din țară.

Paralela 45 și Eximtur, fiind doi dintre cei mai mari jucători de pe piața din țară au fost nevoiți să își închidă unitățile locale. Potrivit srusei citate, decizia s-a luat astfel: Paralela 45 a închis 11 puncte de lucrur din toată țara, în timp ce Eximtur 8 puncte de lucru de pe teritoriul României.