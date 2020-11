Veste bună în plin avânt al celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus. Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de companiile Pfizer şi BioNTech este "90% eficient" în prevenirea infecției respiratorii, au anunțat, luni, reprezentanții companiilor farmaceutice. Ulterior, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că executivul comunitar va semna un contract pentru furnizarea a 300 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat de Pfizer şi BioNTech. Reprezentanții celor două companii susțin că ținta lor este să obțină aprobarea pentru vaccin până la finalul acestei luni. Totodată, potrivit discuțiilor cu reprezentanții UE, livrarea primelor doze ar putea avea loc în luna decembrie, însă ținând cont de politica unitară de la nivelul UE, conform căreia dozele de vaccin vor fi trimise în același timp către toatre statele membre, cel mai probabil, vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer va ajunge în România la începutului 2021.

„Comisia UE va semna în curând contractul cu ei pentru până la 300 de milioane de doze”, a transmis Ursula von der Leyen printr-un mesaj publicat pe Twitter.

Când ar putea ajunge în România primele doze de vaccin anti-Covid produs de Pfizer

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.



Let's keep protecting each other in the meantime.