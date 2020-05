CORONAVIRUS | Alexandru Rafila, despre apariția unui vaccin împotriva virusului: ”Probabil în a doua jumătate a anului viitor” (VIDEO)

Alexandru Rafila, reprezentantul României la la Organizația Mondială a Sănătății, a declarat, miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că probabil în a doua jumătate a anului viitor vom avea acces la un vaccin împotriva pandemiei de coronavirus.

Acesta a mai afirmat că există destul de multe vaccinuri candidate, aproximativ 80 de vaccinuri care sunt în cercetare și în dezvoltare.

În ceea ce privește alocarea de resurse, profesorul Alexandu Rafila a spus că alocarea mare a fost realizată de la nivelul Uniunii Europene, ca urmare a unui apel a principalelor țări mari din UE, mai precis Germania, Franța, Marea Britanie, care nu mai e în UE, dar partcipă, și Italia, care au strans 7,5 miliarde de euro într-o singură zi. Acesta a adăgat că banii vor fi utilizați în trei direcții, respectiv diagnostic, tratament și vaccinuri.

Rafila crede că cea mai mare parte din acești bani va merge spre vaccinuri și consideră că e bine că s-au făcut alianțe ale principaliloor producători de vaccinuri.

”Încearcă împreună să descopere un produs și să încerce să scurteze cât se poate timpul de testare, făra a neglija siguranța și eficacitatea acestuia”, a afirmat reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății.

