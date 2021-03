Vaccinare anti-COVID-19 în România. Cum va funcționa lista de așteptare care va fi disponibilă din 15 martie. Explicațiile lui Valeriu Gheorghiță (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a explicat marți, în cadrul unei conferințe de presă, cum va funcționa lista de așteptare pe care se pot înscrie persoanele care vor să se vaccineze. Acesta va fi disponibilă începând din data de 15 martie.

”Lista de așteptare va fi disponibilă din 15 martie. Modalitatea de înscriere a persoanelor îm platformă rămâne similară cu programarea care s-a derulat până în acest moment. Practic, fiecare persoană, în momentul în care intră și își creează un cont, va alege opțiunea de a se programa în această listă de așteptare prin alegerea unui centru de vaccinare. Fiecare centru de vaccinare va avea o listă de așteptare.Persoana respetivă, respectând aceeași modalitate, selectând categoria din care face parte, va trece în această listă de așteptare. În momentul în care, în respectivul centru de vaccinare vor fi locuri libere, persoana va fi notificată prin SMS și e-mail și va avea la diospoziție acel loc liber pentru 24 de ore, timp în care va confirma programarea. Etapa ulterioară a acestei notificări este foarte simplă, doar va salva și va confirma că dorește programarea în respectivul centru de vaccinare. Ca atare, după data de 15 martie, centrele de vacinare vor putea fi vizualizate doar din lista de așteptare. Ele ajunge la interfața persoanelor acre sunt listate și nu mai sunt sunt vizibile pentru celelalte persoane care intră vor dori să găsească un loc liber. De ce? Pentru că platforma este de așa natură încât va notifica în primul rând va notifica în primul rând persoanele care se află în lista de așteptare. Ne așteptăm ca aceste locuri să fie ocupate, în primul rând, din lista de așteptare. Din acest punct de vedere, după data de 15 martie, vom încuraja programarea prin aceatstă listă de așteptare”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

