Vaccinare la Obor și o porție de mici gratis. Radu Mihaiu: Primăria Secorului 2 a asigurat doar logistica imunizării. Am vrut să aducem vaccinurile lângă oameni (VIDEO)

Campanie inedită în Sectorul 2 al Capitalei, pe fondul unui număr tot mai mic de persoane vaccinate anti-COVID-19 cu prima doză. Primarul Radu Mihaiu a anunțat că a deschis un punct de vaccinare în Piața Obor, una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală. Și, pentru a-i stimula pe bucureșteni să se vaccineze, cine își face doza va primi și o porție din celebrii mici din Obor.

Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, Radu Mihaiu a susținut că Primăria pe care o conduce a pus la dispoziție logistica necesară, centrul mobil, vaccinurile și personalul specializat, iar terasa de acolo dă micii gratis și o apă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.