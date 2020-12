Vaccinarea personalului medical împotriva noului coronavirus va începe miercuri și la Spitalul Universitar din Capitală. Managerul interimar al unității, Florin Cîrstoiu, a precizat că procesul va debuta cu cele mai expuse cadre medicale:

“Astăzi vom începe vaccinarea personalului medical din Spitalul Universitr. Vom începe cu medicii cei mai expuși, medicii din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), medicii din ATI, bloc operator, urmând ca ulterior, personalul spitalului Universitar, care doreșete, dar nu am întâlnit până acum un refuz, să fie vaccinat împotriva acestui virus”.

În cadrul procesului de vaccinare vor fi imunizate nu doar cadrele medicale din Spitalul Universitar ci și aalte unități din Capitală aflate în coordonarea acestuia. Numărul total al celor care vor primi vaccinul împotriva COVID-19 va ajunge la 20.000 de cadre medicale:

“Vom vaccina aproape 20.000 de oameni în această etapă. Numai în Spitalul Universitar sunt cam 2.000 de angajați care vor fi vaccinați. În plus vom vaccina medicii rezidenți, care sunt aproape 1.500, dar și studenții facultății de medicină care vor desfășura stagii clinice, precum și studenții din preclinic, addică aproape 5.000 de oameni".

Florin Cîrstoiu a precizat că niciun cadru medical de la Spitalul Universitar nu a refuzat vaccinarea:

"Nu a refuzat nimeni vaccinarea. Medicii trebuie să fie un exemplu și în această linie de acțiune. Toate cele 2.500 de cadre vor să se vaccineze. La noi în spital au conștientizat riscul, văzând și forme severe și forme imprevizibile de boală. Este indicată vaccinarea și pentru medicii care au făcut boala

Am primit strict pentru ce vom vaccina astăzi, mâine, poimâine. Sunt 100 de doze astăzi, dar vom continua vaccinul și mâine și pe 1 vom face o pauză, luni vom intra în normal. Vor fi câte patru secții pe zi care prin rotație vor asigura vaccinarea", a mai precizat managerul unității.

