Vaccinarea Simonei Halep, în imagini. Cum a decurs procedura și ce ser anti-COVID-19 a primit a treia tenismenă a lumii (FOTO, VIDEO)

Simona Halep, locul 3 mondial în tenisul feminin, a fost vaccinată miercuri cu o primă doză din serul anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech, iar ulterior și-a exprimat speranța că exemplul său va fi urmat de cât mai multă lume. Alături de ea a fost și Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de imunizare, care spune că a dorit să îi mulțumească atât pentru gestul făcut astăzi, cât și pentru faima pe care a adus-o României pe scena globală.

