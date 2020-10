Vaccinul anti-COVID-19, anunțat de Klaus Iohannis: „Putem să sperăm în lunile următoare"

Din ce în ce mai multe vaccinuri anti-COVID-19 se află pe ultima sută de metri. Primele doze ar putea ajunge în România prin intermediul Consiliului European, informație confirmată de Klaus Iohannis.

„Astăzi a declarat președintele Consiliului European că până la finalul anului sau la începutul anului viitor vor fi disponibile până la 4 feluri de vaccin. Tot el a declarat că înante de aprilie 2021 nu va fi disponibil un vaccin în cantități relevante. Informațiile nu sunt foarte certe, dar cred că putem să sperăm în lunile următoare", a declarat Klaus Iohannis în cadrul conferinței de presă.

Rusia și China sunt primele state care au reușit să scoată vaccinul anti-COVID-19, se arată în presa străină.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.