Vaccinul anti-COVID a ajuns la Institutul Cantacuzino. Raed Arafat, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă, prezenți la institut (VIDEO)

La Institutul Cantacuzino a ajuns în această dimineață, la ora 8, cele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid și vor fi depozitate în congelatoarele speciale. De aici vor fi distribuite în 10 spitale de boli infecțioase care tratează pacienții cu Covid-19.

La ceremonia de primire a vaccinului au fost prezenți premierul Florin Cîțu, ministrul Apărării Nicolae Ciucă, șeful DSU, Raed Arafat, precum și coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță.

Duminică va începe campania de vaccinare, iar prima persoană care va primi vaccinul anti-COVID va fi un cadru medical de la spitalul Matei Balș din Capitală.

Vaccinarea anti-COVID începe în România în data de 27 decembrie. Evenimentul de vaccinare de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” va începe duminică, 27 decembrie, la ora 09:00.

Dozele de vaccin au intrat vineri după-amiază în țară, prin Vama Nădlac, în jurul orei 13.40.

Transportul dozelor a fost întâmpinat de către şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat, şi de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă.

