Vaccinul anti-COVID realizat de compania Moderna conferă până la 3 luni de imunitate

Vaccinul realizat de compania americană Modernă ar oferi până la 90 de zile de imunitate împotriva COVID-19, de la administrare, după cum indică un studiu publicat în The New England Journal of Medicine, informează France24.

Cercetătorii de la Institutul Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), care a dezvoltat împreună medicamentul, au studiat răspunsul imun al a 34 de participanți adulți, tineri și bătrâni, încă din prima etapă a unui studiu clinic. Scriind în New England Journal of Medicine, ei au spus că anticorpii, care opresc virusul SARS-CoV-2 de la invadarea celulelor umane, „au scăzut ușor în timp, așa cum era de așteptat, dar au rămas ridicați la toți participanții la 3 luni după vaccinare”.

Vaccinul, numit mRNA-1273, este administrat în două injecții administrate la distanță de 28 de zile. Chiar dacă numărul anticorpilor dispare în timp, nu este neapărat un motiv de îngrijorare, precizează sursa citată mai sus.

Vaccinul, o încurajare în plină pandemie

Directorul NIAID, Anthony Fauci, și alți experți au spus că este foarte probabil ca sistemul imunitar să-și amintească virusul dacă este expus mai târziu și apoi să producă noi anticorpi.

Încurajator, studiul a arătat că vaccinul a activat un anumit tip de celulă imună care ar trebui să ajute în așa-numitul răspuns de memorie, dar numai un studiu pe termen mai lung va confirma dacă acest lucru va fi cu adevărat cazul. Vaccinul companiei Moderna va fi revizuit de un comitet consultativ al FDA, din Statele Unite, pe 17 decembrie și ar putea fi introdus pentru aprobarea de urgență la scurt timp.

Modalitatea de funcționare a vaccinului anti-COVID dezvoltat de Moderna

La fel ca un alt vaccin produs de Pfizer și BioNTech, acesta se bazează pe o nouă tehnologie care folosește material genetic sub formă de ARNm (acid ribonucleic mesager).

ARNm este învelit într-o moleculă lipidică și injectat în braț, unde determină celulele din mușchii noștri să construiască o proteină de suprafață a coronavirusului. Acest lucru păcălește sistemul imunitar să creadă că a fost infectat cu un microb și îl antrenează să construiască tipul potrivit de anticorpi pentru atunci când întâlnește virusul real.