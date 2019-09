O masă de aer polar va traversa România: Cât de frig va fi în zilele următoare (VIDEO)

O masă de aer polar va traversa România începând de marți, când se va răci în jumătatea de nord a țării, anunță meteorologii.

De miercuri, răcirea se va simți și în partea de sud, iar de joi sunt așteptate temperaturi negative și brumă în depresiuni.

”Vremea va intra într-un proces de răcire, începând de marți. Dar luni vremea se va încălzi în toată țara, valorile termice se vor încadra între 22 de grade în zonele depresionare și 32 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. În schimb, luni noaptea își vor face apariția ploile în extremitatea nordică și nord-estică a țării. Marți, în schimb, înnorările și răcirea vremii își vor face simțită prezența în jumătatea de nord a țării, unde valorile termice diurne se vor situa ușor sub cele normale ale datei și se va simți mult mai cald decât în mod obișnuit, totuși în jumătatea de sud a țării.

Marți vor fi înnorări și ploi locale în zona de munte, în centrul, în nordul și pe arii mai restrânse în vestul țării unde vântul va avea intensificări temporare”, a explicat meteorologul de serviciu Constanta Bâlciu, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

