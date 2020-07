Val de internări, pe fondul tot mai multor cazuri de infecție cu coronavirus. Cinci spitale din Capitală devin unități suport COVID-19 (VIDEO)

Val de internări în unitățile medicale tratează infecția cu noul coronavirus în România. Managerii caută soluții pentru a face față numărului tot mai mare îmbolnăviri, întrucât sunt din ce în ce mai puțin paturi libere. Doctorii sunt nevoiți să țină pacienți pe holuri, iar cinci spitale din Capitală devin unități suport COVID-19, potrivit B1 TV.

