O fetiță de 12 ani din Vâlcea a murit intoxicată. Primarul acuză medicii că nu și-au făcut datoria (VIDEO)

O fetiţă de 12 ani din comuna Bărbăteşti, judeţul Vâlcea, a murit joi dimineaţa, cel mai probabil intoxicată cu monoxid de carbon.

Ambulanța a ajuns la locuința familiei după ce fratelui ei i s-a făcut rău și a început să vomite. Într-o intervenție pentru B1 TV, primarul localității, Constantin Bănacu, îi acuză pe medici că nu și-au dat seama la timp că starea de rău a băiatului a fost cauzată de soba din cameră, astfel încât copila să fie luată de acolo. În timp ce băiatul era la spital, fata a dormit peste noapte în camera cu soba probabil defectă. Și nu s-a mai trezit.

„Fetița de 12 ani și băiatul de 10 ani de vreo două zile au fost mutați într-o caemră nouă, mobilată modern, să doarmă separat de părinți. Aseară, în jurul orei 10.00, băiatul s-a simțit foarte rău, a vomitat, era moale, aproape e comă. A venit Salvarea, au venit medicii după Salvare, i-au făcut niște teste și glicemia era foarte mare. L-au luat pe copil. Eu consider că medicii nu și-au făcut datoria. Trebuia să întrebe și fetița dacă are anumite probleme. Ea ar fi spus că are dureri de cap. Ea plângea pentru fratele ei. Mama băiatului l-a însoțit la spital pe băiat.

Nici acolo medicii nu au descoperit imediat că ar fi din acuza monoxidului de carbon emanat de sobă, pentru că mama băiatului ar fi sunat acasă și ar fi mutat fetița în altă cameră.

Azi la 6.00, când s-a dus tatăl în cameră, fetița nu mai respira. A venit SMURD-ul, două ambulanțe și au făcut tot ce e posibil, dar n-au putut să o readucă la viață”, a explicat primarul Constantin Bănacu, pentru B1 TV.

