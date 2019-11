INCENDIU DE PROPORȚII la un depozit de cauciucuri din Drăgăşani. Autorităţile au trimis mesaj RO-Alert (VIDEO)

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă, la un depozit de cauciucuri din Drăgăşani, Vâlcea. Autorităţile au trimis mesaj RO-Alert pe o rază de 6 kilometri, din cauza degajărilor de fum.

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale cu apă şi spumă, dar şi cu autospeciala CBRN.

Nu au fost anunțate victime, dar a fost trimis şi un echipaj SMURD pentru orice eventualitate.

Video: Claudia Stanciu

