Tensiuni şi riscuri de securitate la Valea Uzului: Vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, şi mai mulţi lideri ai minorităţii maghiare au mers la Cimitirul Eroilor. Manifestaţii maghiare şi româneşti programate joi (FOTO, VIDEO)

Cimitirul Eroilor Valea Uzului se află în centrul unor tensiuni puternice între comunităţile româneşti şi maghiare! Totul a pornit de la momentul în care un grup de autointitulaţi activişti maghiari au acoperit 50 de cruci şi o solie ce urma să fie inaugurată de Primăria Dărmăneşti au fost acoperite cu saci negri de gunoi, iar, acum, odată cu ceremoniile de Ziua Eroilor situaţia ar putea degenera în faţa unor provocări.

Mai exact, joi vor avea loc două comemorări separate organizate de români și de maghiari, iar temerile privind posibile tensiuni sunt atât de mari încât şi ministrul de Interne, Carmen Dan, a făcut un apel la bună înţelegere indiferent de etnie. (Detalii AICI)

Evenimentele minorităţii maghiare au început încă de miercuri şi s-au bucurat de participarea vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, care a venit la cimitir alături de preşedinţii de Consilii Judeţene din Harghita şi Covasna, Borboly Csaba şi Antal Arpad.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.